Рекорды, награды и концерты: как проходят сабантуи в районах Башкирии

Изготовление самого большого в России курута, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и выставки, посвященные подвигам бойцов СВО. Такие мероприятия прошли в рамках сабантуев в разных районах республики. Краткий обзор праздников плуга – в нашем материале.

На Хайбуллинской земле также отгремел сабантуй. В этом году его отличительной особенностью стало брендовое мероприятие «Курут-фест». На нем зарегистрировали новый рекорд – самый большой курут в России весом 442 килограмма 600 граммов. Для его приготовления использовали башкирский национальный продукт, приготовленный хозяйками со всего района. Также на сабантуе передали ордена Шаймуратова родным хайбуллинцев, погибших во время спецоперации. Медалью Минигали Шаймуратова наградили участников СВО, находящихся в отпуске, а орденом Салавата Юлаева – гендиректора Бурибаевского горно-обогатительного комбината.

В Салаватском районе сабантуй прошел в рамках республиканского фольклорного праздника памяти Салавата Юлаева. Мероприятие, посвященное 269-летию со дня рождения национального героя башкирского народа, с размахом прошло на родной земле батыра. Потомки Салавата вносят достойный вклад в процветание России. Традиционно мероприятие объединило на одной площадке творческие коллективы со всей республики. Также на площади были организованы выставки, посвященные участникам специальной военной операции. Волонтёрская группа «Малояз для наших» создавала маскировочные сети для бойцов СВО.