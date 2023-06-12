Концерты и памятные мероприятия: как отметили День России в районах Башкирии

День России отметили в разных уголках республики. О том, как это было, – в нашем обзоре.

В Баймакском районе под государственный гимн флаг страны подняли учащиеся кадетского класса. Сегодня патриотическое воспитание молодежи имеет особую актуальность. Глава муниципалитета вручил орден Мужества семье погибшего участника специальной военной операции. Почетные грамоты и благодарственные письма получили активисты района. Для сельчан во дворе школы прошел праздничный концерт.

В Ишимбае в праздничный день совершеннолетние жители муниципалитета впервые получили паспорта. Юношам и девушкам документ вручили на сцене главной городской площади.

В День России юные жители Сибая раскрасили полотно длиной несколько метров. Художественная лаборатория разместилась прямо на асфальте. Состоялся концерт с участием местных фольклорных коллективов. На сцене были вручены почетные грамоты Министерства торговли и услуг региона лучшим работникам отрасли.