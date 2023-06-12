Из Башкирии в зону СВО отправилась очередная партия гумпомощи

В составе груза также три автомобиля УАЗ. Кроме того, помощь предпринимателями была собрана и для детского дома в ЛНР. Большегрузы забрали на передовую посылки с письмами родных, поднимающими моральный дух бойцов. Башкортостан оказался в списке регионов, оказавших наиболее активную поддержку военнослужащих – участников СВО.