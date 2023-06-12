НСО РБ открыл в Московской консерватории фестиваль ко Дню России

Госоркестр Башкортостана открыл знаменитый патриотический фестиваль в Большом зале Московской консерватории. Он приурочен ко Дню России.
Национальный симфонический оркестр Башкортостана исполнил произведения Сергея Рахманинова, а также симфоническую картину «Урал-батыр». Ее создал Дмитрий Крюков на основе фрагментов музыки башкирского композитора Хусаина Ахметова.
Это уже второй выход госоркестра республики в Московской консерватории. До этого коллектив выступал на международном открытом фестивале «Дню Победы посвящается».