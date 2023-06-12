В Уфе проходит фестиваль «Блогеры России»

На площадке за Конгресс-холлом собралось несколько тысяч уфимцев и гостей столицы. Их объединил ежегодный фестиваль «Блогеры России», который традиционно охватывает несколько городов.

В этом году, помимо Уфы, мероприятие принимают Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и Хабаровск. Уфимцы могли встретиться с известными российскими блогерами Анастасией Ивлеевой, Эсми и Миланой Хаметовой, взять у них автограф и принять участие в конкурсах. Звёзды исполнили свои хиты и рассказали о секретах создания контента.