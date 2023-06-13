Ветеран боевых действий из Башкирии сдает кровь для участников СВО

Житель Ишимбая Дмитрий Сухарев стал «Почетным донором Росси. Мужчина — обладатель редкой группы крови и сдает ее для бойцов СВО.
В прошлом Дмитрий Сухарев сам ветеран боевых действий в Южной Осетии и участвовал в военном конфликте между Россией и Грузией.
Донорство ишимбайца началось ещё в армии – тогда нужно было помочь тяжело раненному офицеру спецназа. Дмитрий Евгеньевич проходил срочную службу в войсках связи в Ростовской области.
В январе этого года Дмитрий попросил врачей, чтобы его кровь отправляли бойцам СВО – у него редкая первая группа с отрицательным резус-фактором. Медики объяснили, что у них забирают компоненты в уфимский госпиталь, в котором проходят лечение воины, прибывшие из зоны СВО. Поэтому кровь Дмитрия наверняка пригодится бойцам. И, возможно, кому-то спасёт жизнь, передает газета «Восход».