Ветеран боевых действий из Башкирии сдает кровь для участников СВО

В январе этого года Дмитрий попросил врачей, чтобы его кровь отправляли бойцам СВО – у него редкая первая группа с отрицательным резус-фактором. Медики объяснили, что у них забирают компоненты в уфимский госпиталь, в котором проходят лечение воины, прибывшие из зоны СВО. Поэтому кровь Дмитрия наверняка пригодится бойцам. И, возможно, кому-то спасёт жизнь, передает газета «Восход».