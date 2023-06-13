Ветеран боевых действий из Башкирии сдает кровь для участников СВО

Житель Ишимбая Дмитрий Сухарев стал «Почетным донором Росси. Мужчина — обладатель редкой группы крови и сдает ее для бойцов СВО.

Фото №1 - Ветеран боевых действий из Башкирии сдает кровь для участников СВО

В прошлом Дмитрий Сухарев сам ветеран боевых действий в Южной Осетии и участвовал в военном конфликте между Россией и Грузией.  

Донорство ишимбайца началось ещё в армии – тогда нужно было помочь тяжело раненному офицеру спецназа. Дмитрий Евгеньевич проходил срочную службу в войсках связи в Ростовской области.

Сегодня я, как участник боевых действий, вхожу в Союз ветеранов вооружённых конфликтов «Воин» в Ишимбае, – рассказывает Дмитрий Сухарев. – Участники Союза активно помогают в сборе и отправке различной помощи бойцам, находящимся на СВО. Мы общаемся с ребятами на передовой и знаем, что бойцам эта поддержка необходима.

В январе этого года Дмитрий попросил врачей, чтобы его кровь отправляли бойцам СВО – у него редкая первая группа с отрицательным резус-фактором. Медики объяснили, что у них забирают компоненты в уфимский госпиталь, в котором проходят лечение воины, прибывшие из зоны СВО. Поэтому кровь Дмитрия наверняка пригодится бойцам. И, возможно, кому-то спасёт жизнь, передает газета «Восход».

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