В Башкирии простились со старшим лейтенантом, погибшим во время СВО

В Стерлитамаке простились с командиром десантно-штурмовой роты, гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Загребиным, героически погибшим в ходе выполнения специальной военной операции. В траурном митинге принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Герои Родины – еще вчера громкие слова сегодня обретают новый смысл: за ними стоят реальные люди. Один из них Дмитрий Загребин. Он до конца остался верен своему воинскому долгу и присяге. Старший лейтенант погиб в неравном бою в конце мая.

Ирина Владимировна, вы с вашим покойным мужем воспитали очень хорошего человека, настоящего патриота. Наталья Дмитриевна, вы всю жизнь ему были опорой, вместе прошли тяготы жизни. Мы будем помнить о вашем сыне и муже. Я прошу администрацию Стерлитамака принять меры по увековечению памяти Дмитрия Юрьевича. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Выпускник кадетского класса школы №4 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он защищал Родину там, где прикажут. Служил в гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ, прошел военную операцию в Сирийской Арабской Республике, где получил ранение. В январе прошлого года был командирован в Крым, с февраля находился на передовой в зоне проведения СВО.

Лучший сын, любящий муж, хороший крестный, брат, настоящий патриот своей страны. Ирина Загребина, мать Дмитрия Загребина

Эти слова подтверждают друзья, одноклассники. Дмитрий всегда отличался смелостью и упорством, вспоминает классный руководитель Екатерина Бильда.