В Башкирии простились со старшим лейтенантом, погибшим во время СВО

В Стерлитамаке простились с командиром десантно-штурмовой роты, гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Загребиным, героически погибшим в ходе выполнения специальной военной операции. В траурном митинге принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Герои Родины – еще вчера громкие слова сегодня обретают новый смысл: за ними стоят реальные люди. Один из них Дмитрий Загребин. Он до конца остался верен своему воинскому долгу и присяге. Старший лейтенант погиб в неравном бою в конце мая.
Выпускник кадетского класса школы №4 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он защищал Родину там, где прикажут. Служил в гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ, прошел военную операцию в Сирийской Арабской Республике, где получил ранение. В январе прошлого года был командирован в Крым, с февраля находился на передовой в зоне проведения СВО.
Эти слова подтверждают друзья, одноклассники. Дмитрий всегда отличался смелостью и упорством, вспоминает классный руководитель Екатерина Бильда.
Глава Башкортостана вручил матери героя орден генерала Шаймуратова. Указом президента страны Дмитрий Загребин посмертно награжден еще одним орденом Мужества. В Стерлитамаке увековечат имя героя. В новом учебном году один из классов будет носить имя отважного земляка.