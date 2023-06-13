В Уфе показали производство игрушек и мебели для детей

Развивающие игрушки собственного производства. Уфимская компания «Умка» примет участие в индустриальном форуме детских игрушек. Глава Башкортостана проанонсировал его проведение в сентябре этого года на Советской площади. Главная идея – развитие производства своих качественных игрушек.

Игрушки, мебель из фанеры и дерева. Многолетний опыт работы с детскими учреждениями заложен в игрушках компании «Умка» – они развивают, развлекают и учат. В мае производитель детских развиваек стал дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». Предприятие работает 20 лет на рынке и является одним из первых изготовителей детской мебели в республике.

На предприятии работают 14 человек, объем выпускаемой продукции – порядка 50 тысяч изделий в год. За годы деятельности компанией создано более 500 оригинальных проектов, оснащено изделиями собственного производства более 3000 образовательных и оздоровительных учреждений.

С 2014 года компания стремилась заменить зарубежные материалы на российские и успешно справилась с этим. Сейчас у них только 0,5% импорта – некоторые ткани и фурнитура. 60% сырья – башкирское дерево. Немецкие лаки, которыми покрывают все игрушки, заменили белорусскими – нисколько не уступают по качеству и безопасности.

Семейный бизнес Крепановских стал известен далеко за пределами республики. Все игрушки должны быть легкими, натуральными и мобильными. И никак не должны травмировать ребёнка.