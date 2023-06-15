Участник СВО из Башкирии удостоен высокой государственной награды

Мать и родные бойца гордятся тем, что за большой вклад в дело защиты Родины он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Также командир штаба наградил знаком «5-й Гусарский Александрийский Е. В. Г. И. Александры Федоровны полк» – почетное нагрудное отличие всех служащих данного военного формирования, которого сейчас удостаиваются за отличия в бою.