Участник СВО из Башкирии удостоен высокой государственной награды

Житель Мечетлинского района, отправившийся на СВО, удостоился высокой госнаграды. Бойцу вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщает издание «Мечетлинская жизнь».
На боевой службе уроженец республики находится с осени прошлого года. Тогда он стал одним из первых, кто был мобилизован в Мечетлинском районе.
Боец – ветеран боевых действий на территории Северо-Кавказского региона РФ. Поэтому получил отпуск длительностью один месяц. Долгожданной встречи с ним ждали мать, сестры, племянники, родные, друзья и односельчане. В волнительный день встречи были и пляски, и песни.
Мать и родные бойца гордятся тем, что за большой вклад в дело защиты Родины он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Также командир штаба наградил знаком «5-й Гусарский Александрийский Е. В. Г. И. Александры Федоровны полк» – почетное нагрудное отличие всех служащих данного военного формирования, которого сейчас удостаиваются за отличия в бою.