В Башкирии прошел рейд по выявлению недобросовестных недропользователей

На территории, где ранее работало золотодобывающее предприятие ООО «Графское», не раз попадавшее в поле зрения надзорных органов, журналисты и представители минэкологии увидели горы перекопанной земли, техники на объекте практически не осталось. Похожая ситуация и на соседнем объекте, разработкой которого занималось другое небезызвестное предприятие – ООО «Весна». Ущерб от деятельности этих предприятий республика оценивает более чем в 5 млрд рублей.