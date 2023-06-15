В Башкирии прошел рейд по выявлению недобросовестных недропользователей

В Баймакском районе Башкирии продолжаются рейды Минэкологии. Сотрудники ведомства, а также журналисты, выявляют случаи нарушений в сфере недропользования. На сегодняшний день их насчитывается уже сотни.
На территории, где ранее работало золотодобывающее предприятие ООО «Графское», не раз попадавшее в поле зрения надзорных органов, журналисты и представители минэкологии увидели горы перекопанной земли, техники на объекте практически не осталось. Похожая ситуация и на соседнем объекте, разработкой которого занималось другое небезызвестное предприятие – ООО «Весна». Ущерб от деятельности этих предприятий республика оценивает более чем в 5 млрд рублей.
Рейды по этим и другим объектам проводятся регулярно. Сотрудники Сибайского и Белорецкого территориальных комитетов минэкологии, курирующие Зауралье, выходят в них с сотрудниками полиции, прокуратуры, Ростехнадзора. Цель мероприятий – проверить, не ведется ли работа, несмотря на запреты, увидеть, не появились ли новые нарушители.
Жителей Башкирии также призывают не оставаться в стороне и сообщать о недобросовестных недропользователях. В министерстве рассказали, куда обращаться при необходимости.