В Башкирии «Евразийская горнопромышленная компания» досрочно прекратила действие лицензий

По информации вице-премьера Правительства республики, заместителя руководителя межведомственной комиссии по недропользованию Азамата Абдрахманова, добиться досрочного прекращения удалось путем продолжительных переговоров с представителями компании. Об этом Азамат Абдрахманов открыто говорил жителям во время официальных встреч.

В своих социальных сетях чиновник рассказал, что в настоящее время это подтверждается документально. У компании было право на геологическое изучение, поиски и оценку, но не на добычу ископаемых. Однако расположение участка вокруг Ишмурзинского сельсовета вызывало вопросы, в том числе местных жителей.