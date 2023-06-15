В Башкирии «Евразийская горнопромышленная компания» досрочно прекратила действие лицензий

Руководство «Евразийской горнопромышленной компании» досрочно прекращает действие своих лицензий. Комиссия Департамента по недропользованию Приволжского федерального округа приняла решение о досрочном прекращении пользования недрами по лицензии.
По информации вице-премьера Правительства республики, заместителя руководителя межведомственной комиссии по недропользованию Азамата Абдрахманова, добиться досрочного прекращения удалось путем продолжительных переговоров с представителями компании. Об этом Азамат Абдрахманов открыто говорил жителям во время официальных встреч.
В своих социальных сетях чиновник рассказал, что в настоящее время это подтверждается документально. У компании было право на геологическое изучение, поиски и оценку, но не на добычу ископаемых. Однако расположение участка вокруг Ишмурзинского сельсовета вызывало вопросы, в том числе местных жителей.