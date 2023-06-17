Ветеран спецназа из Уфы рассказал, почему уехал контрактником на СВО

По вопросам заключения контракта жители Башкирии могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.