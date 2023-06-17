Ветеран спецназа из Уфы рассказал, почему уехал контрактником на СВО

Уфимец Рэдвал Неволин подписал контракт и уехал в зону СВО. Мужчина имеет за плечами боевой опыт, военную специальность и является кадровым военнослужащим. Мужчина в интервью администрации Орджоникидзевского района Уфы объяснил причины своего поступка.

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По его словам, решение продиктовано движущим им желанием справедливости.

«Я устроен так, что всегда за справедливость. Когда квази-государство решает уничтожить часть населения только потому, что они говорят на другом языке, когда использует против них армию и авиацию, это геноцид!»

Рэдвал Неволин, кадровый военный, боевой офицер и ветеран спецназа

С 2014 года Рэдвал несколько раз в год лично возил мирному населению Донбасса товары первой необходимости: продукты, детские вещи, предметы гигиены. А когда началась специальная военная операция, пришёл в военкомат, записался добровольцем и уехал на фронт.

«Я кадровый военный, у меня бы опыт участия в боевых действиях, и я был руководителем военно-патриотического центра. Как я могу говорить о патриотизме, призывать к чему-то людей, а сам находиться здесь, непосредственно не принимая в этом участие», - говорит Рэдвал.   

По вопросам заключения контракта жители Башкирии могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

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