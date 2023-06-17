Ветеран спецназа из Уфы рассказал, почему уехал контрактником на СВО

Уфимец Рэдвал Неволин подписал контракт и уехал в зону СВО. Мужчина имеет за плечами боевой опыт, военную специальность и является кадровым военнослужащим. Мужчина в интервью администрации Орджоникидзевского района Уфы объяснил причины своего поступка.
По его словам, решение продиктовано движущим им желанием справедливости.
С 2014 года Рэдвал несколько раз в год лично возил мирному населению Донбасса товары первой необходимости: продукты, детские вещи, предметы гигиены. А когда началась специальная военная операция, пришёл в военкомат, записался добровольцем и уехал на фронт.
По вопросам заключения контракта жители Башкирии могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.