В Белебее отпраздновали сабантуй

Праздник плуга сегодня прошёл в Белебее. Кульминацией по традиции стали скачки. Лошади как местные, так и привезенные из районов. Соревнования на ипподроме проводили по категориям езды. Раз в год событие собирает не только жителей города, а также гостей и выходцев Белебеевского района.

Сабантуй сразу на нескольких языках. Так встречали гостей на празднике плуга в Белебее. Смысл один. Различаются костюмы, угощения и речь. Русские, татары, чуваши, башкиры, украинцы и мордва – самые многочисленные национальности среди жителей города.

Считается, что сабантуй отмечают после окончания весенних полевых работ. В древности люди задабривали духов плодородия. Сейчас это национальный праздник.

Быть ближе к родной земле приезжают и выходцы из Белебея. О малой родине не просто помнят, а помогают городу. Например, во время благоустройства парка главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы оценивал состояние воды в пруду.

Тех, кто работает на благо района, наградили благодарственными письмами, грамотами. Отдельно отметили медиков – сабантуй прошёл накануне профессионального праздника. Внимание и людям в форме, чествовали их близких. Ветеран боевых действий Артур Галеев, потерявший руку в зоне СВО, вручил благодарности мамам и жёнам.

Под башкирскую плясовую – в этом танце судьи смотрят на скорость. В скачках участвуют лошади из разных районов республики. Опытные жокеи, все на лошадях с детства. Среди наездников есть и самый старший участник – вышел на пенсию, но не ушёл из спорта.