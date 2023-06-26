Народные подворья и мастер-классы от умельцев: как проходит фестиваль «Улица Дружбы» в Уфе

Прикоснуться к старинным ремеслам и древним техникам предлагают умельцы на фестивале национальных культур «Улица Дружбы». Он проходит в рамках Х Форума регионов России и Беларуси в Уфе. Подворья десятков народов, проживающих в двух странах, расположились на улице Заки Валиди. Узнать её сейчас трудно.

Гостеприимство говорит не языками, а сердцем, поэтому смысл понятен без перевода. Путешествие по стране в пределах нескольких квадратных километров. Улица Дружбы как миниатюра страны. Чуваши, марийцы, русские, татары, башкиры и, конечно, белорусы. Голодными от них не уйти. Гости рассказали секрет приготовления драников. Главное – ничего лишнего. Белорусский секрет – простота, как кулинарная, так и душевная.

По соседству с гостями из другой страны расположилось еще одно подворье. Вот только до Уфы они добрались всего за час. Иглинские белорусы.

На подворья можно не только смотреть, но и прикоснуться к ним. Взяться за старинное ремесло, освоить древнюю технику. Руки не знают, к чему потянуться. Гости из Иркутской области помогут сделать оберег из конских волос – отгоняет злых духов. Башкирские мастерицы научат молотить зерно, начесывать шерсть для носков и ткать ковры. Сотворить что-то наподобие «Ковра Дружбы», презентованного на фестивале, с первого раза, конечно, не получится. Над ним не одну неделю трудились мастерицы со всей республики, в том числе из предприятия «Агидель».