В Кармаскалинском районе Башкирии массово гибнут пчелы

Пчеловоды бьют тревогу: по их словам, погибло более 500 семей. Беда коснулась еще четырех районов Башкортостана. Причина везде одна, считают эксперты, – пестициды, которыми сельские хозяйства травят рапсовые поля, привлекательные для пчел.

27 ульев, и все пустые. Мертвых пчел можно выносить мешками. Пчеловоды винят в этом препараты для химобработки полей, засеянных рапсом. Фанус Магиянович убит горем. Пасека была делом нескольких поколений. За столько лет работы мужчина еще ни разу не сталкивался с таким явлением. И вот в одночасье его хозяйство загублено. Все началось в прошлом году, тогда погибли 10 пчелосемей.

В поисках нектара медоносы отправляются в рапсовое поле, которое находится недалеко от деревни Алайгирово. Полуживыми они возвращаются домой. Умирать. Трупиками трудолюбивых насекомых усыпана вся территория. Уже пострадали три сельских поселения в Кармаскалинском районе – Старобабичевский, Ефремкинский и Старомусинский. Количество погибших пчелосемей измеряют в сотнях.

Ишимбайский, Стерлитамакский, Аургазинский, Кармаскалинский и Гафурийский районы – везде гибнут массово пчелы. Павших насекомых направляют в испытательную лабораторию для определения причины их гибели. Там или подтвердят, или опровергнут наличие в их организме следов пестицидов.