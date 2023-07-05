Глава МВД Башкирии рассказал, как общаться с телефонными мошенниками

4 июля на заседании общественного совета МВД Башкирии обсудили проблему телефонного мошенничества. Глава правоохранительного ведомства Александр Прядко рассказал, что только за прошедший год жители региона добровольно отдали интернет-злоумышленникам 1 млрд 673 млн рублей.
По словам министра внутренних дел Башкирии, обманы людей по телефону и через интернет регистрируются в сводках ежедневно. Иногда украденные суммы за день измеряются в 20-30 млн рублей. Люди отдают все, и даже берут кредиты в банках, чтобы отдать мошенникам. Александр Прядко считает, что бороться с кибер-атаками должно все общество, необходимо просвещать людей и объяснять гражданам опасность киберпреступлений.
Председатель общественного совета при МВД по РБ Рафаил Диваев согласился, что согласно анализу, в 60% случаев мошенники используют методы психологического воздействия на потерпевшего, запугивая его, вводя в заблуждение, представляясь сотрудниками специальных служб и правоохранительных органов. В результате такого воздействия даже уже созданные меры технической блокировки оказываются неэффективными.
Министр сообщил, что в ведомстве создано специальное подразделение по борьбе с подобными преступлениями, и благодаря его эффективной работе уже есть положительные сдвиги — пресекаются перечисления денежных средств, которые мошенники пытаются выманить у своих жертв, возбуждаются уголовные дела. На заседании перед членами общественного совета как раз выступил его руководитель, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Азат Тимирьянов. Он рассказал, что анализ оперативной обстановки на территории республики свидетельствует о значительном переходе преступного элемента в киберпространство для совершения посягательств на имущество граждан. Количество традиционных составов преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничества при непосредственном контакте потерпевшего и преступника неуклонно снижаются, при этом число хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий растет.
По мнению заместителя министра внутренних дел по РБ Евгения Полтавца, необходимо в эту работу включиться и руководителям предприятий, организаций и учреждений. Они должны рассказывать своим сотрудникам о таких преступлениях и таким образом позаботиться об их безопасности и благополучии.
Кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Уфимского университета науки и технологий Владимир Линевич рассказал о том, каким образом мошенники оказывают психологическое воздействие на своих жертв. Основным фактором того, почему люди подчиняются требованиям злоумышленников, является то, что мошенники в ходе разговора находят уязвимые точки собеседников. Владимир Линевич отметил, что большинство мошенников не владеют специальными знаниями в области психологии, а лишь ведут беседу согласно схеме, которую для них подготавливают специалисты. Но выйти из этой паутины обмана возможно, если вовремя положить трубку и не продолжать разговор.
Члены общественного совета МВД по РБ решили обратиться с предложением к Государственному Собранию — Курултаю республики внести в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на возможность получения микрозаймов, кредитов по сети интернет без фактического удостоверения личности гражданина, его состояния в момент получения финансовой услуги, установления его платежеспособности и предоставления документов, удостоверяющих личность.
Также было сказано о необходимости обратиться к ученым, специалистам, профессорско-преподавательскому составу Уфимского юридического института МВД РФ и Уфимского университета науки и технологий с предложением выработать научно-методические рекомендации по профилактике, раскрытию и расследованию киберпреступлений.
Фото: МВД по РБ.