Глава МВД Башкирии рассказал, как общаться с телефонными мошенниками

Преступники очень изобретательны и могут предлагать перевести деньги на безопасный счет, могут представляться сотрудниками МВД и ФСБ, предлагать инвестировать в африканские алмазы или пугать возбуждением уголовного дела. Бороться с мошенничеством в одиночку только полиции — нереально. Мы столкнулись с квалифицированными преступлениями. Их совершают технически и юридически подготовленные люди без моральных устоев. Аферисты используют современные технологии в области средств связи и пробелы в законодательстве. Судя по всему, значительное число мошенников владеют методами социальной инженерии, подчиняя своих жертв и направляя их действия. И это вызывает тревогу не только с финансовой точки зрения, но и со стороны общественной безопасности. Мы не расписываемся в собственной беспомощности, но нам нужна помощь всего общества. При любом таком звонке самое главное — просто положите трубку, а все специальные средства оставьте нам. Ни в коем случае не вступайте в диалог, дальше вас просто начнут обрабатывать психологически. Иногда мошенники настолько гипнотизируют свои жертвы, что от перечисления средств преступникам их не останавливают даже предупреждения сотрудников полиции. Никогда сотрудники правоохранительных органов вам не позвонят, не будут спрашивать про ваши счета.

Александр Прядко, министр внутренних дел РБ