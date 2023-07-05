Глава МВД Башкирии рассказал, как общаться с телефонными мошенниками

4 июля на заседании общественного совета МВД Башкирии обсудили проблему телефонного мошенничества. Глава правоохранительного ведомства Александр Прядко рассказал, что только за прошедший год жители региона добровольно отдали интернет-злоумышленникам 1 млрд 673 млн рублей.

Фото №1 - Глава МВД Башкирии рассказал, как общаться с телефонными мошенниками

По словам министра внутренних дел Башкирии, обманы людей по телефону и через интернет регистрируются в сводках ежедневно. Иногда украденные суммы за день измеряются в 20-30 млн рублей. Люди отдают все, и даже берут кредиты в банках, чтобы отдать мошенникам. Александр Прядко считает, что бороться с кибер-атаками должно все общество, необходимо просвещать людей и объяснять гражданам опасность киберпреступлений.

Преступники очень изобретательны и могут предлагать перевести деньги на безопасный счет, могут представляться сотрудниками МВД и ФСБ, предлагать инвестировать в африканские алмазы или пугать возбуждением уголовного дела. Бороться с мошенничеством в одиночку только полиции — нереально. Мы столкнулись с квалифицированными преступлениями. Их совершают технически и юридически подготовленные люди без моральных устоев. Аферисты используют современные технологии в области средств связи и пробелы в законодательстве. Судя по всему, значительное число мошенников владеют методами социальной инженерии, подчиняя своих жертв и направляя их действия. И это вызывает тревогу не только с финансовой точки зрения, но и со стороны общественной безопасности. Мы не расписываемся в собственной беспомощности, но нам нужна помощь всего общества. При любом таком звонке самое главное — просто положите трубку, а все специальные средства оставьте нам. Ни в коем случае не вступайте в диалог, дальше вас просто начнут обрабатывать психологически. Иногда мошенники настолько гипнотизируют свои жертвы, что от перечисления средств преступникам их не останавливают даже предупреждения сотрудников полиции. Никогда сотрудники правоохранительных органов вам не позвонят, не будут спрашивать про ваши счета.

Александр Прядко, министр внутренних дел РБ 

Председатель общественного совета при МВД по РБ Рафаил Диваев согласился, что согласно анализу, в 60% случаев мошенники используют методы психологического воздействия на потерпевшего, запугивая его, вводя в заблуждение, представляясь сотрудниками специальных служб и правоохранительных органов. В результате такого воздействия даже уже созданные меры технической блокировки оказываются неэффективными.

Министр сообщил, что в ведомстве создано специальное подразделение по борьбе с подобными преступлениями, и благодаря его эффективной работе уже есть положительные сдвиги — пресекаются перечисления денежных средств, которые мошенники пытаются выманить у своих жертв, возбуждаются уголовные дела. На заседании перед членами общественного совета как раз выступил его руководитель, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Азат Тимирьянов. Он рассказал, что анализ оперативной обстановки на территории республики свидетельствует о значительном переходе преступного элемента в киберпространство для совершения посягательств на имущество граждан. Количество традиционных составов преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничества при непосредственном контакте потерпевшего и преступника неуклонно снижаются, при этом число хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий растет.

По мнению заместителя министра внутренних дел по РБ Евгения Полтавца, необходимо в эту работу включиться и руководителям предприятий, организаций и учреждений. Они должны рассказывать своим сотрудникам о таких преступлениях и таким образом позаботиться об их безопасности и благополучии.

В нашем министерстве мы решили закрепить за каждым районом и городом своих сотрудников, и уже завтра все они начнут выезжать по местам закрепления, чтобы встречаться с коллективами предприятий и организаций, с гражданами и разъяснять им все нюансы того, как не попасться на удочку телефонным мошенникам. Попросту говоря, мы «идем в народ.

Евгения Полтавца, заместителя министра внутренних дел по РБ

Кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Уфимского университета науки и технологий Владимир Линевич рассказал о том, каким образом мошенники оказывают психологическое воздействие на своих жертв. Основным фактором того, почему люди подчиняются требованиям злоумышленников, является то, что мошенники в ходе разговора находят уязвимые точки собеседников. Владимир Линевич отметил, что большинство мошенников не владеют специальными знаниями в области психологии, а лишь ведут беседу согласно схеме, которую для них подготавливают специалисты. Но выйти из этой паутины обмана возможно, если вовремя положить трубку и не продолжать разговор.

Члены общественного совета МВД по РБ решили обратиться с предложением к Государственному Собранию — Курултаю республики внести в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на возможность получения микрозаймов, кредитов по сети интернет без фактического удостоверения личности гражданина, его состояния в момент получения финансовой услуги, установления его платежеспособности и предоставления документов, удостоверяющих личность.

Также было сказано о необходимости обратиться к ученым, специалистам, профессорско-преподавательскому составу Уфимского юридического института МВД РФ и Уфимского университета науки и технологий с предложением выработать научно-методические рекомендации по профилактике, раскрытию и расследованию киберпреступлений.

Фото: МВД по РБ. 

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