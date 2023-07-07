В Иглинском районе Башкирии отметили праздник Ивана Купалы

Он приходится на ночь 7 июля и посвящен расцвету природы и летнему солнцестоянию. По преданиям, в это время принято собирать целебные травы, искать заветный цветок папоротника, разводить ритуальные костры и устраивать массовые купания.

Сейчас эти традиции, может быть, не столь популярны и востребованы, а купальская ночь скорее повод для народных гуляний. В Иглинском районе их организовали на берегу озера у деревни Ленинское.

Хоровод на Ивана Купалу – одна из главных традиций современности. Круг –как символ единства и силы, которое сейчас так важно и ценно. Так, гости из Республики Беларусь на прошедшем в Уфе форуме сделали особенный подарок –маленькую юрту, расписанную белорусскими орнаментами.

Фотосессия у славянских подворий, плетение венков, а некоторые участники мероприятия могли приготовить холодный суп из кусочков хлеба – это славянское блюдо туря.