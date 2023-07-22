Опыт соцзащиты Башкирии и ХМАО объединят в один проект

Опыт социальной защиты и обслуживания двух регионов – Башкортостана и ХМАО – объединят в один проект. В республике побывала делегация из Ханты-Мансийского автономного округа. Специалисты ознакомились с работой психоневрологического центра, Уфимского хосписа и реабилитационного комплекса. Одна из точек была в Стерлибашевском районе.

Негромкий шум гончарного круга только изредка прерывают реплики педагога. Занятие лепкой – некий сеанс медитации. Это часть программы в реабилитационном центре. Развивает мелкую моторику, усиливает тактильные ощущения. Придавая облик бесформенному материалу, ребята, подобно глине, сами обретают новые очертания.

Успокаиваюсь с помощью глины. Некоторые увожу домой, чтобы показать маме. Роман Булатов

Глина – это лишь часть инструментов реабилитологов. В прошлом году у центра появилось новое оборудование. А само учреждение переселили в более комфортные условия. Здание пустовало, когда-то в нём располагалась поликлиника. Сюда приезжают ребята из ближайших населённых пунктов: из Ишимбайского, Миякинского, Бижбулякского, Стерлитамакского и Фёдоровского районов. Заезд длится 14 дней. К работе филиала, который вошел в строй ровно год назад, проявляют интерес и другие регионы России.

У нас в регионе тоже есть свои реабилитационные центры. В Башкортостане ведется многогранная работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Активны некоммерческие организации. Мы отточили свои знания в таких вопросах, как социализация, трудоустройство инвалидов. Тереза Пономарёва, директор департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры