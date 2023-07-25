В Уфе состоялась торжественная церемония открытия I международных Летних игр сурдлимпийцев

Накануне в Уфе в городском ледовом дворце «Уфа-Арена» состоялась торжественная церемония открытия первых международных Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На соревнования прибыли спортсмены из 27 стран.

Ранее мы сообщали о том, что в башкирскую столицу приехали более 1500 участников из 20 стран. В том числе из Франции, Испании, стран Персидского залива и Ближнего Востока и один легкоатлет из США.

Команду России представляют 495 спортсменов-участников. В составе делегации из Беларуси – 162 человека. Казахстанская команда насчитывает 70 участников, столько же прибыло и из Узбекистана. Иран представит на соревнованиях 69 атлетов, Ирак – 60. Также в соревнованиях по лёгкой атлетике и гандболу будет участвовать команда из Кении – 41 человек.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали творческие коллективы из Москвы и Уфы. Их яркие номера передали гостям радушие и гостеприимность жителей России и Башкирии.

В ходе открытия прошел парад флагов участников Летних игр сурдлимпийцев. Официальный флаг был представлен титулованными спортсменами, призерами, победителями и участниками Сурдлимпийских игр.

В официальной части перед сурдлимпийцами выступил министр спорта России Олег Матыцин, который передал участникам слова приветствия Владимира Путина. Президент страны подчеркнул, что одним из общенациональных приоритетов России сегодня является создание условий для самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава республики Радий Хабиров в своем обращении к спортсменам, их тренерам и болельщикам отметил, что на сегодняшний день спорт в нашем регионе занимает значимое место, а наши спортсмены принимают участие в различных соревнованиях и занимают первые места. Летние игры сурдлимпийцев – соревнования для спортсменов с нарушением слуха. Он назвал их мужественными людьми и пожелал им победы.

В заключение своего обращения Радий Хабиров вручил благодарственные письма Главы Республики Башкортостан тренеру спортивной школы имени Николая Гастелло Валентине Ивановой и тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре центра адаптивного спорта республики Валентину Пегову.

Старт Играм был дан президентом общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрием Ребровым и членом сборной команды России по бадминтону Кариной Рокицкой.

В заключение праздника перед гостями выступили артисты Московского театра жестов и этно-фольклорной группы «Бишбармак».

Вчера, 24 мюля, был разыгран первый комплект медалей. В состязаниях по кросс-спринту все три почетных места завоевали спортсмены из России.