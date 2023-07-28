Жители Башкирии за сутки «подарили» мошенникам почти 10 млн рублей

В течение последних суток полиция республики получила 17 жалоб от граждан, которые стали жертвами мошенничества, сообщает МВД по РБ. За этот период было зарегистрировано шесть случаев мошенничества при предоставлении различных услуг. Еще четыре случая связаны с обманом от «сотрудников банка». Также были зафиксированы три случая обмана при совершении покупок в интернете и два случая мошенничества через социальные сети. В последнем случае неизвестные оформили микрозаймы от имени пострадавших.

Суммарный ущерб для жителей республики составил почти 10 миллионов рублей.

В числе жертв мошенничества оказался житель Уфы, который потерял 690 тысяч рублей, переведя их неизвестному лицу, обратившемуся к нему через социальные сети с предложением выгодно инвестировать. Еще одной жертвой стала 48-летняя женщина из Стерлитамака. Ей предложил помощь «сотрудник банка», который обманом смог убедить ее переоформить кредит на более выгодных условиях. В результате женщина перевела мошенникам 34 тысячи рублей.