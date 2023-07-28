В Башкирии приступили к ремонту трассы Благовещенск – Павловка

В Башкортостане запланирован ремонт около 13 км трассы Благовещенск - Павловка. В пресс-службе Минтранса РБ, ремонт будет производиться в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги».

Фото №1 - В Башкирии приступили к ремонту трассы Благовещенск – Павловка

В настоящее время дорожники принялись укладывать асфальт на проезжей части.

Дорога Благовещенск — Павловка — важная региональная транспортная артерия. Она ведет к самому большому искусственному водоему в Башкирии — Павловскому водохранилищу, которое так привлекает туристов. Ремонт этой трассы обеспечит безопасность дорожного движения.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ

Завершение ремонта запланировано к концу 2023 года.

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