В Башкирии рассказали, как отличить настоящих соцработников от мошенников

В связи с появившимися сообщениями об аферистках, которые выдавали себя за социальных работников и обворовывали пожилых людей в региональном Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения дали рекомендации о том, как отличить настоящего специалиста социальной помощи от мошенника.

В ведомстве отметили, что настоящие работники социальной службы приходят в заранее известное время и только по определенному графику. Тогда как мошенник приходит неожиданно. Кроме того, легальный соцработник обязательно имеет при себе удостоверение от организации, в которой он трудится. А мошенник не может предъявить такой документ, но может показать его фальшивую копию или уклоняться от вопросов о своем месте работы.