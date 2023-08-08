В Башкирии рассказали, как отличить настоящих соцработников от мошенников

В связи с появившимися сообщениями об аферистках, которые выдавали себя за социальных работников и обворовывали пожилых людей в региональном Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения дали рекомендации о том, как отличить настоящего специалиста социальной помощи от мошенника.
В ведомстве отметили, что настоящие работники социальной службы приходят в заранее известное время и только по определенному графику. Тогда как мошенник приходит неожиданно. Кроме того, легальный соцработник обязательно имеет при себе удостоверение от организации, в которой он трудится. А мошенник не может предъявить такой документ, но может показать его фальшивую копию или уклоняться от вопросов о своем месте работы.
Кроме того, настоящий соцработник несет ответственность за конкретные задачи, указанные в договоре с гражданином. Его целью является помощь по социальным вопросам, а не продажа товаров или услуг. Мошенники же часто появляются по надуманным причинам и пытаются выяснить информацию о собственности, а также о том, есть дома родственники.