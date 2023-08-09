В парке «Кашкадан» в Уфе прошла детская лига «Медовый триатлон»

На соревнования собрались порядка 200 участников в возрасте от 4 до 14 лет. Всего за медали боролись спортсмены из четырёх регионов – Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Свердловской области.
Самые маленькие, а уже такие смелые. Они без проблем проплывают свою дистанцию. А далее – бег. Правда, велогонки в таком возрасте нет.
Соревнования проходили в пяти возрастных категориях. Самые юные спортсмены проплывали 15 метров и бежали 100. А уже профессиональные участники лиги сначала проплывали 300 метров, затем бежали 2 км и проезжали на велосипеде 8 километров.
В этот день погода в городе радовала. Озеро в уфимском «Кашкадане» тоже прогрелось, что помогло проплыть быстрее и легче. Например, Елизавете Багаури. Стать лучшей спортсменке удалось во всех трех дистанциях. За два года в триатлоне она также становилась победителем и призером всероссийских соревнований.
Такие соревнования в Уфе проходят во второй раз. Участие в них также принимают дети с ограниченными возможностями здоровья. Наравне с другими спортсменами они преодолевают все дистанции.
Следующий старт у спортсменов пройдет в сентябре. Тогда в Уфимском районе, возле деревни Николаевка участники поборются за медали на первенстве Республики Башкортостан.