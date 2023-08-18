Эксперты Башкирии прокомментировали конкурс господдержки молодых учёных

Двухнедельная стажировка в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова была очень полезной и информативной. Я получил ценный опыт и знания, которые помогут мне развиваться в моей профессии и в будущем сделать вклад в медицинскую науку. Например, я изучил современные методы проведения испытаний на лабораторных животных как в теории, так и на практике, получил для себя много полезной информации и опыта. Участие позволило мне разобраться в основных принципах этичного обращения с животными при проведении экспериментов, а также ознакомиться с требованиями и процедурами, которые необходимо соблюдать в данной области, а также многое другое.

Тимер Абзелилов, ассистент БГМУ