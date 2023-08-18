Эксперты Башкирии прокомментировали конкурс господдержки молодых учёных

В Башкирии стартует второй конкурс на предоставление государственной поддержки молодых учёных. Студенты могут получить сертификаты на улучшение жилищных условий, а также съездить на стажировку в учебные учреждения страны и мира. Эксперты и участники прошлогоднего конкурса прокомментировали инициативу.
В условиях сильной конкуренции за квалифицированные кадры такие инструменты позволяют закрепить в республике перспективных молодых специалистов, генерирующих новые знания. Сконцентрировать внутри одной организации большое количество компетенций очень сложно. И здесь важны стажировки в ведущих научно-образовательных центрах РФ и зарубежных, дружественных нам стран. Они дают возможность развивать в вузе новые направления. Эффективность принятых мер поддержки молодых ученых мы видим по итогам прошлого года и ощущаем их актуальность и значимость в полном объеме и в нынешнем.Вадим Захаров, ректор УУНиТ
Улучшение жилищных условий для молодых ученых является неотъемлемой частью их успешного профессионального развития. Комфортные условия для работы и жизни, выбор собственного научного вектора и стратегию научного исследования - основные факторы эффективности и профессиональной мотивации. Организация стажировок в ведущих исследовательских центрах России и мира позволяет молодым ученым расширить свои знания, навыки, а также установить контакты с ведущими специалистами в своей области. Я уверен, что эти меры поддержки помогут молодым ученым сформировать свою научную карьеру и внести значительный вклад в развитие науки в Башкортостане и России в целом.Валентин Павлов, ректор БГМУ
На получение грантов, связанных со стажировками, отбираются молодые преподаватели в зависимости от их научных исследований. Соответственно, подбираются стажировки в тех ведущих, мировых образовательных центрах, которые будут им полезны. В результате нашим ребятам удалось установить прочные связи с коллегами из других вузов, актуализировать программы своих исследований. Я уверен, что это помогло им сократить сроки защиты докторских диссертаций и значительно повысило качество образовательного процесса. Новый пул заявок от наших молодых преподавателей уже на стадии формирования.Олег Баулин, ректор УГНТУ
Пять преподавателей нашего университета прошли стажировки в Индии и 3 – в ОАЭ, более 50 научно-педагогических работников вуза приняли участие в стажировках, стратегических сессиях и образовательных треках. 13 ученых получили гранты по покупку жилья. Такое внимание к молодому поколению и развитию науки создает одну из самых благоприятных сред у нас в регионе что позволит создать большой задел для прорывных исследований и открытий отечественной науки.Илдар Габитов, ректор БГАУ
Отдельная благодарность руководству республики за возможность вложить средства гранта в покупку жилья. Не секрет, что зачастую талантливые ребята уходят из науки в бизнес, стремясь больше заработать. А такие гранты позволят сохранить молодежь в науке. Это означает, будет больше новых разработок и открытий, и наши опытные ученые получат достойную смену.Светлана Гареева, проректор БГПУ имени Акмуллы по научно-исследовательской работе
В детстве хотел пойти по стопам прабабушки - стать врачом. В круг моих научных интересов входит изучение физического развития, физической подготовленности и питания детей и молодежи. Получение поддержки стало для меня конечно неожиданностью – до последнего не верил, что получу. Благодаря ей, мы почти закрыли семейную ипотеку. В дальнейшем у меня в планах защитить кандидатскую диссертацию и продолжать научную и педагогическую работу на своей кафедре.Артур Хусаинов, аспирант БГМУ
За счёт выделения средств гранта наша семья смогла улучшить жилищные условия и очень вовремя - в ноябре прошлого года в нашей семье родилась двойня. Получение гранта большой стимул для продолжения занятия любимым делом, а именно развитием и поддержкой молодёжных инициатив студентов нашего университета.Шамиль Файзрахманов, директор центра молодежных инициатив и социальной защиты БашГАУ
Двухнедельная стажировка в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова была очень полезной и информативной. Я получил ценный опыт и знания, которые помогут мне развиваться в моей профессии и в будущем сделать вклад в медицинскую науку. Например, я изучил современные методы проведения испытаний на лабораторных животных как в теории, так и на практике, получил для себя много полезной информации и опыта. Участие позволило мне разобраться в основных принципах этичного обращения с животными при проведении экспериментов, а также ознакомиться с требованиями и процедурами, которые необходимо соблюдать в данной области, а также многое другое.Тимер Абзелилов, ассистент БГМУ
Средства гранта вложила в приобретение нового жилья. Получение гранта стало дополнительным стимулом для активного участия в научно-практических конференциях и конкурсах по профильным научным исследованиям. Это невероятная поддержка и огромный подарок в жизни, когда неожиданно появляется возможность приобрести собственный уголок рядом с университетом. Мало сказать спасибо родной республике за такую возможность, от всей души хочу жить и работать на благо любимой Республики Башкортостан.Элина Шафеева, кандидат наук, председатель Совета молодых ученых БГАУ