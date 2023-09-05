В Башкирии пройдёт I Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»

Башкортостан готовится принять I Международный геологический чемпионат «ГеоВызов». Он должен объединить молодёжь этого направления из разных регионов России и стран СНГ.
Сегодня в Чишминском районе в парке «Патриот», где и пройдёт форум, состоялось выездное заседание оргкомитета. Глава региона Радий Хабиров выступил с инициативой провести чемпионат в Башкортостане – и это серьёзная ответственность.
В республику приедут представители 20 субъектов и трёх государств. Задачи у проекта глобальные. Он станет началом новой истории геологического движения, даст новые кадры для отрасли, молодых специалистов со свежими знаниями для предприятий нового поколения.