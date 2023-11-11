«Поезд помощи» филиала фонда «Защитники Отечества» прибыл в Сибай

Сибай стал третьим муниципалитетом, куда доехал «Поезд помощи», созданный филиалом фонда «Защитники Отечества». Выездную поддержку оказали более 20 специалистов – это юристы, медработники, психологи и представители министерств и ведомств.

О том, что в населенный пункт выезжает бригада помощи, участников СВО на реабилитации, в отпуске и членов их семей заранее оповещают социальные координаторы фонда. Обратились к специалистам жители не только Сибая, но и их других районов Зауралья.