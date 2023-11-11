Стенд Башкортостана продолжает работу на выставке-форуме «Россия» в Москве

Вся страна как на ладони. В Москве продолжается международная выставка-форум «Россия». Экспозиция, представленная на ВДНХ, продолжает привлекать большое количество посетителей. При этом особое внимание – презентации Республики Башкортостан.

Ознакомилась с ней сегодня и Каринэ Хабирова. У нашего стенда гостей встречают люди не только в традиционных нарядах, но и в скафандрах, ведь главным объектом башкирской экспозиции является космолет.