Стенд Башкортостана продолжает работу на выставке-форуме «Россия» в Москве

Вся страна как на ладони. В Москве продолжается международная выставка-форум «Россия». Экспозиция, представленная на ВДНХ, продолжает привлекать большое количество посетителей. При этом особое внимание – презентации Республики Башкортостан.
Ознакомилась с ней сегодня и Каринэ Хабирова. У нашего стенда гостей встречают люди не только в традиционных нарядах, но и в скафандрах, ведь главным объектом башкирской экспозиции является космолет.
Полет в будущее, сохраняя прошлое и рассказывая о настоящем. На интерактивных панелях представлены главные проекты и успехи Башкортостана. Ключевая мысль: республика – это уже давно не только нефть и сельское хозяйство. Авиадвигатели, дроны, вертолеты, научные исследования – все это тоже неотъемлемая часть региона.