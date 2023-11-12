В Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин

Ранее республика уже принимала подобные соревнования, но в столице Башкортостана чемпионат прошел впервые. Всю неделю на уфимском ринге сильнейших выявляли в 12 весовых категориях. Многим из девушек удалось защитить титул чемпионки страны, но были и сюрпризы. Представители Башкортостана стали обладателями четырех медалей, а Азалия Аминева из города Октябрьского ко всему прочему получила индивидуальный приз. Ее признали лучшим боксером турнира.

Восемь насыщенных дней, множество поединков. 174 спортсменки из 49 регионов выявляли сильнейших в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Соревновательный день здесь был распределен на взвешивание и дневную и вечернюю сессии. В итоге страна узнала имена 12 сильнейших спортсменок этого года. А башкирские болельщики затаив дыхание следили за выступлением Азалии Аминевой. Представительница города Октябрьского, действующая чемпионка страны в весовой категории до 66 килограммов начала свое выступление сразу с четвертьфиналов. И далее она уверено шла по турнирной сетке. В решающем поединке ей противостояла Ангелина Ганюкова из Санкт-Петербурга. В ринге они уже встречались с ней трижды. По итогам трех раундов Аминева победила единогласным решением судей.

Поддержать Азалию на домашнем турнире приехали друзья и родственники. Для родителей присутствовать на трибунах – настоящее испытание, обычно они смотрят ее поединке в записи. Но в этот день не смогли остаться дома.

Всего республику на турнире представляли девять спортсменок. Четырем из них удалось завоевать медали. В шаге от бронзовой награды остановилась призер международного соревнования Алина Мустаева. Главной интригой турнира стало возвращение на ринг самой титулованной действующей российской спортсменки – двукратной чемпионки мира и медалистки Олимпийских игр Зенфиры Магомедалиевой. Она не боксировала после Игр в Токио и в полуфинале уступила Салтанат Меденовой и завоевала бронзовую медаль. Надежда Голубева стала серебряным призером турнира, а первой чемпионкой России на уфимском ринге стала Юлия Чумгалакова, представляющая Московскую область и Башкортостан.

Наибольшее количество финалисток этого чемпионата представляли Краснодарский край, Москву и Республику Бурятия.

Здесь Дарья Абрамова работает на камеру и еще не знает, что вскоре она сотворит сенсацию и станет восьмикратной чемпионкой страны в весовой категории до 57 кг. А комментаторы будут пытаться разгадать причину слез спортсменки после объявления результатов поединка. Абрамова расскажет о мотивации и о том, кому посвятила победу уже после выхода с ринга.

Открытием турнира тренерский штаб назовет Анастасию Кооль. Вчерашняя юниорка, сегодня она на равных билась за первое место взрослого чемпионата.