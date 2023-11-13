Нательный крест спас жизнь бойцу СВО из Башкирии

Доброволец из башкирских Туймазов с позывным Лазер служит в зоне проведения спецоперации с начала лета. Во время несения боевого дежурства на территорию военной части упал снаряд, осколок которого попал в шею бойца.

Издание «Туймазинский вестник» рассказывает, что ранения удалось избежать благодаря тому, что этот кусок металла разорвал цепочку нательного креста военнослужащего. Сам мужчина называет свое спасение чудом.

Осколок польского миномета, который мы называем «полька», пробил воротник кителя, зацепил термобелье и порвал цепочку нательного крестика. Получается, что крест спас мне жизнь. У меня получилась касательная рана шейных мягких тканей. Боец СВО, позывной Лазер

В Башкирии продолжается набор желающих служить по контракту в зоне проведения специальной военной операции. Вся информация о порядке поступления на службу доступна по телефонам: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе. Он расположен по адресу: Революционная, 156. Заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.