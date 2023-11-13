Нательный крест спас жизнь бойцу СВО из Башкирии

Доброволец из башкирских Туймазов с позывным Лазер служит в зоне проведения спецоперации с начала лета. Во время несения боевого дежурства на территорию военной части упал снаряд, осколок которого попал в шею бойца.
Издание «Туймазинский вестник» рассказывает, что ранения удалось избежать благодаря тому, что этот кусок металла разорвал цепочку нательного креста военнослужащего. Сам мужчина называет свое спасение чудом.
В Башкирии продолжается набор желающих служить по контракту в зоне проведения специальной военной операции. Вся информация о порядке поступления на службу доступна по телефонам: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе. Он расположен по адресу: Революционная, 156. Заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.
Фото: издание «Туймазинский вестник»