Радий Хабиров вручил бойцам СВО медали генерала Шаймуратова

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга медалями генерала Шаймуратова удостоены трое военнослужащих. Награды вручил Радий Хабиров сегодня во время еженедельного оперативного совещания. Бойцы – участники специальной военной операции – на данный момент находятся в краткосрочном отпуске. Двое солдат, родные братья, были вместе мобилизованы, проходят службу в одном дивизионе.

То, что вручили медаль, конечно же, приятно очень, спасибо огромное. Служба проходит нормально.

позывной «Старший»

Приятно, конечно, я не ожидал. Вместе с братом в одном дивизионе. Всё нормально, всё хорошо. Друг друга поддерживаем, вместе всегда держимся.

позывной «Младшой»

Радий Хабиров пожелал бойцам возвращения домой целыми и невредимыми. Отметил, что республика будет их поддерживать и помогать семьям. Также руководитель региона дал поручение провести анализ того, насколько эффективно реализуются все меры поддержки участников СВО и их близких.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил бойцам СВО медали генерала Шаймуратова

Я лично с семьями встречаюсь. Даже начинаю напрягаться, потому что жёны не знают мер поддержки. Я им на пальцах объясняю, значит, где-то мы до них не доводим. Поэтому, коллеги, главный муниципалитет, к вам тоже обращаюсь, просьба готовиться к этому.

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