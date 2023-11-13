Радий Хабиров вручил бойцам СВО медали генерала Шаймуратова

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга медалями генерала Шаймуратова удостоены трое военнослужащих. Награды вручил Радий Хабиров сегодня во время еженедельного оперативного совещания. Бойцы – участники специальной военной операции – на данный момент находятся в краткосрочном отпуске. Двое солдат, родные братья, были вместе мобилизованы, проходят службу в одном дивизионе.
Радий Хабиров пожелал бойцам возвращения домой целыми и невредимыми. Отметил, что республика будет их поддерживать и помогать семьям. Также руководитель региона дал поручение провести анализ того, насколько эффективно реализуются все меры поддержки участников СВО и их близких.