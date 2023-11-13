Радий Хабиров вручил бойцам СВО медали генерала Шаймуратова

Я лично с семьями встречаюсь. Даже начинаю напрягаться, потому что жёны не знают мер поддержки. Я им на пальцах объясняю, значит, где-то мы до них не доводим. Поэтому, коллеги, главный муниципалитет, к вам тоже обращаюсь, просьба готовиться к этому.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан