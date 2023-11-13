В Давлеканово жительница удостоена звания «Мать-героиня»

Многодетная Гульназ Курманаева из города Давлеканово удостоена звания «Мать-героиня». Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград жителям Башкортостана, в том числе и Гульназ Курманаевой. Мать-героиня вместе с супругом воспитывает 11 детей.

Каждое утро 11 детей в семье Курманаевых начинается с поцелуя мамы. Хотя некоторые уже смущаются. Но времени на долгие сборы, как правило, нет. Семейных забот хватает у каждого.

12-летний Динияр моет посуду, 15-летняя Аделина занимается глажкой, Айлита готовит приборы для семейного обеда, самые маленькие помогают тем, что не мешают. Гульназ и Айнур Курманаевы мечтали о большой семье. Поначалу, многодетная мама признаётся, было непросто, малыши рождались через год-полтора. Зато теперь нет лучше помощников. Своими детьми Курманаевы гордятся по праву. С детства приучают к труду и дисциплине. И в активе сыновей уже более трёх десятков спортивных наград.