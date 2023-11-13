В Давлеканово жительница удостоена звания «Мать-героиня»

Многодетная Гульназ Курманаева из города Давлеканово удостоена звания «Мать-героиня». Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград жителям Башкортостана, в том числе и Гульназ Курманаевой. Мать-героиня вместе с супругом воспитывает 11 детей.
Каждое утро 11 детей в семье Курманаевых начинается с поцелуя мамы. Хотя некоторые уже смущаются. Но времени на долгие сборы, как правило, нет. Семейных забот хватает у каждого.
12-летний Динияр моет посуду, 15-летняя Аделина занимается глажкой, Айлита готовит приборы для семейного обеда, самые маленькие помогают тем, что не мешают. Гульназ и Айнур Курманаевы мечтали о большой семье. Поначалу, многодетная мама признаётся, было непросто, малыши рождались через год-полтора. Зато теперь нет лучше помощников. Своими детьми Курманаевы гордятся по праву. С детства приучают к труду и дисциплине. И в активе сыновей уже более трёх десятков спортивных наград.
Пока родители на работе, за главную – бабушка. На кухне кипит работа, маленьких кастрюль здесь нет, на один обед нужно приготовить 20 порций. А Гульназ считает себя самой счастливой мамой и учит своих детей семейным мудростям. Вместе со званием «Мать-героиня» Гульназ Курманаева получила и материальную помощь от государства: семейный бюджет пополнился на миллион рублей. Его решили, конечно, направить на оплату обучения детей, для которых мама – главный герой жизни.