В Башкирии сын выбросил из окна мать

Женщина выпала из окна на 6 этаже из общежития по улице Худайбердина в ноябре прошлого года. Оказалось, перед трагедией горожанка выпивала с 39-летним сыном. Мужчина попросил маму оформить опеку на его детей, которых недавно забрали из семьи и поместили в спецучреждение. Между родственниками вспыхнул конфликт, в процессе которого мужчина выбросил мать из окна. Женщина получила смертельные травмы.