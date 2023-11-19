В Башкирии открыли три новые пещеры

Одно из недавних открытий Русского географического общества – три новые пещеры в Иглинском районе. Все объекты расположены практически рядом друг с другом недалеко от села Акбердино, причем обнаружили их и занесли на карту обычные школьные учителя. Пещеры нашли в результате экспедиции, в которой участвовали дети во время смены летнего лагеря.

О том, что в этих местах есть пещеры, знали разве что старожилы. А вот для ученых находка оказалась настоящим открытием. Несмотря на свои небольшие размеры, ее своды хранят целую историю. Пещера гипсовая. Когда-то здесь, как говорят спелеологи, было дно древнего моря. Вода ушла, а полости в породе остались. С течением времени они менялись, образуя пещеры.

Гипс – порода сама по себе довольно хрупкая. Она легко растворяется в воде, может крошиться. Поэтому такие пещеры считаются недолговечными. Они могут менять свои объемы, форуму, и даже закрываться. Если посмотреть наверх, то видны висячие валуны. Рано или поздно они, скорее всего, обваляться. Поэтому находиться в пещере небезопасно.

Открыл пещеру школьный учитель. Почти 20 лет назад Рамиль Гарипов, опираясь на рассказы старожилов, вместе с детьми из летнего лагеря отправился в эти места на экспедицию.

Обещал детям: кто найдет пещеру, тот и даст название. Чуть дальше есть пещера Ро-То-Ле – ее нашли трое мальчиков, которых звали Рома, Толя и Леша. Вот по первым слогам они и предложили назвать. Я не отказался. Рамиль Гарипов, учитель физкультуры и ОБЖ школы с. Акбердино

Еще одну, самую маленькую, назвали Капканом. И это не потому, что в нее труднее всего попасть. Внутри в одной из полостей обнаружили настоящий капкан, который когда-то установили охотники.

Рамиль Гарипов составил примерный план всех трех геологических объектов. И вот недавно решил передать их в местное Иглинское отделение Русского географического общества.

Габдуллин Шамиль Рабисович, наш начальник РОНО еще года два назад просил создать какой-нибудь маршрут, по которому можно водить детей. Я говорю: тут есть очень красивые места, есть пещеры. От Уфы под боком, все уфимцы могут приезжать и провести тур выходного дня. Тут можно и искупаться, можно на лодках прокатиться. Рамиль Гарипов, учитель физкультуры и ОБЖ школы с. Акбердино

Побывать в пещере еще не значит ее открыть. Для этого нужно соблюсти определенный регламент.