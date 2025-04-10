В Башкирии из-за плохой погоды закрыли три автодороги

Об открытии движения будет сообщено дополнительно. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обратиться по телефонам: 8 927 955 11 00 — круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ, 112 — единый телефон вызова экстренных служб.