В Башкирии из-за плохой погоды закрыли три автодороги

В министерстве транспорта Башкирии рассказали о закрытии дорог из-за плохой погоды.
С 13:30 10 апреля для всех видов транспорта закрыли проезд на следующих автодорогах:
Бирск – Тастуба – Сатка до Дуванского района;
Уфа – Бирск – Янаул до Янаульского района;
Явгильдино – Щучье Озеро.
Об открытии движения будет сообщено дополнительно. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обратиться по телефонам: 8 927 955 11 00 — круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ, 112 — единый телефон вызова экстренных служб.