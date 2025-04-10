В Башкирии из-за плохой погоды закрыли три автодороги

В министерстве транспорта Башкирии рассказали о закрытии дорог из-за плохой погоды.

Фото №1 - В Башкирии из-за плохой погоды закрыли три автодороги

С 13:30 10 апреля для всех видов транспорта закрыли проезд на следующих автодорогах:

Бирск – Тастуба – Сатка до Дуванского района;

Уфа – Бирск – Янаул до Янаульского района;

Явгильдино – Щучье Озеро.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обратиться по телефонам: 8 927 955 11 00 — круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ, 112 — единый телефон вызова экстренных служб.

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