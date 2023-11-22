Ученые поделились мнением о создании музея кочевых цивилизаций в Башкирии

На днях в Уфе состоялась Международная научно-практическая конференция, посвящённая кочевому миру Центральной Евразии – III «Мажитовские чтения». В ходе конференции поднимались вопросы изучения кочевых цивилизаций и их роли в мировой истории. В обсуждении принимали участие более ста ученых из ведущих университетов России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.
Кроме того, ученые, археологи и другие эксперты поделились собственным мнением о том, каким будет Евразийский музей кочевых цивилизаций, и в чем его связь с Башкирией.
Проект Евразийского музея кочевых цивилизаций создаётся на крепком научном фундаменте и готов выдержать испытание в научных дискуссиях любого уровня. Над его проектом работают ученые Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казахстана, Азербайджана и других стран. Научная коллаборация археологов, этнографов даёт синергический эффект. Важно, что музей не имеет цели сохранить культуру какого-либо отдельного народа, это история про наше общее историческое наследие, единую общую колыбель кочевой цивилизации, «дружбу народов», объединяющую нас с государствами Средней Азии.Данир Гайнуллин, директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ
Было много вариантов архитектурных решений музея, мы согласовали окончательный вариант. Смысл в том, что мавзолей сам по себе небольшой и очень важно сохранить его значение, не перебивая значимость новым зданием. Мы долго искали средства выражения кочевой культуры и сделали так, что музей — это часть ландшафта, основная его часть спрятана под землей, а границы здания и окружающая среда плавно перетекают друг в друга. Из материалов будут использованы витражные стекла, чтобы внутри было больше света, и бетон. Рядом с музеем построят центры башкирской лошади и ловчих птиц с манежами для скачек, ремесленной деревней и другими этно-историческими локациями, современный отель «Кочевник».Рустам Алибаев, руководитель экспертно-проектного бюро «Архтамга»
Архитектурных памятников времен кочевников у нас сохранилось мало. Мавзолей Тура-хана — один из них. Создание вокруг него Евразийского музея кочевых цивилизаций — путь к познанию нашей общей истории.Кырым Алтынбеков, руководитель научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» из Казахстана
Такой музей необходим. Помимо новой достопримечательности и популяризации исторической правды, это еще помощь ученым, как большой и современный научный центр, где смогут храниться, централизоваться и экспонироваться результаты раскопок. Кочевой мир долгое время представлялся менее развитым, чем мир оседлых земледельческих общностей и народов, поэтому и изучался гораздо слабее. Современная наука по-иному посмотрела на проблемы кочевых и оседлых народов, уделив особое внимание проблемам взаимопроникновения и взаимовлияния этих человеческих коллективов друг на друга.Николай Щербаков, археолог, кандидат исторических наук
В представлении обывателя, мир кочевников — это такой «край вселенной», где ничего не происходит. Но это далеко не так. Археологические исследования показывают, что наш регион не был периферией «цивилизованного мира», а имел тесные связи с древними центрами и представлял собой важную административную единицу кочевых государств. Монголы сохранили в неприкосновенности всё то, что существовало до них в хозяйственной и внутриполитической жизни башкирских родов, в том числе их вотчинное право на занимаемые земли. Например, в письме венгра-францисканца, брата Иоганки, который в 14 веке шесть лет жил среди башкир, сообщается, что монгольские власти тесно взаимодействовали с местными биями. Он же сообщает, что у башкир «оставались свои правители, лишь подчинявшиеся ордынским государям, а не назначавшиеся из числа монголов». Таким образом, башкирские земли входили в единый политический организм улуса Джучи и обладали определенной самостоятельностью.Ильнур Буляков, заведующий отделом истории и истории культуры Башкортостана Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН
Кочевники — это, если хотите, кровеносная система цивилизаций, связывающая Запад с Востоком, а Юг с Севером, разносящая по «организму» идеи, религию, технологии. Так, в лесах Перми находят азиатские монеты, а на юге – пушнину, золото сарматов - в глубокой степи, а сокровища ахеменидских царей – на Урале.Илшат Бахшиев, директор научно-образовательного центра «Археология 2.0» УУНиТ
Фото: утвержденный проект будущего комплекса