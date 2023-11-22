Ученые поделились мнением о создании музея кочевых цивилизаций в Башкирии

В представлении обывателя, мир кочевников — это такой «край вселенной», где ничего не происходит. Но это далеко не так. Археологические исследования показывают, что наш регион не был периферией «цивилизованного мира», а имел тесные связи с древними центрами и представлял собой важную административную единицу кочевых государств. Монголы сохранили в неприкосновенности всё то, что существовало до них в хозяйственной и внутриполитической жизни башкирских родов, в том числе их вотчинное право на занимаемые земли. Например, в письме венгра-францисканца, брата Иоганки, который в 14 веке шесть лет жил среди башкир, сообщается, что монгольские власти тесно взаимодействовали с местными биями. Он же сообщает, что у башкир «оставались свои правители, лишь подчинявшиеся ордынским государям, а не назначавшиеся из числа монголов». Таким образом, башкирские земли входили в единый политический организм улуса Джучи и обладали определенной самостоятельностью.

Ильнур Буляков, заведующий отделом истории и истории культуры Башкортостана Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН