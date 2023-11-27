В Башкирии прокуратура проверит клинику, где ребенку удалили не тот зуб

По итогам мониторинга публикаций в средствах массовой информации Прокуратура республики выявила сообщения о некачественном предоставлении услуг в одной стоматологических клиник Уфы. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что зубной врач удалил 11-летней девочке коренной зуб вместо молочного. Затем, осознав свою ошибку, вставил его обратно и закрепил проволокой.

По информации пресс-службы ведомства, прокуратура проведет проверку с привлечением специалистов территориального Росздравнадзора на предмет исполнения законодательства о здравоохранении. Будет дана оценка действиям должностных лиц при оказании медпомощи ребенку.