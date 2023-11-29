В Уфе показали, как идёт подготовка к «Прямой линии» с Главой Башкирии

На «Прямую линию» с главой республики поступило уже более 1000
заявок с вопросами и предложениями от жителей региона. В этом году, по словам
специалистов, поступает большое количество обращений. Отмечают также
особенность: многих беспокоит тема культуры – спрашивают о строительстве
дворцов культуры в районах Башкортостана. Задать свой вопрос могут все.
Услышат в переносном смысле слова Главы Башкортостана даже глухие
и слабослышащие. В этом году на «Прямой линии» с Радием Хабировым будет
организован сурдоперевод.
Прямой
эфир всегда сложен, потому что не знаешь, что скажет собеседник, какие он может
фразеологические обороты принять, может, иногда и какие-то цитаты. Это нужно
преподнести так, чтобы глухому было понятно. Появляются новые слова, незнакомые
для глухих, например, такие как «кластер» и «конгломерация». Ирина Ильтубаева, сурдопереводчик
Вопросы, на которые ответит Радий Хабиров, поступают через сайт
Главы Башкортостана и официальные соцсети. Видеообращения принимали до вечера
28 ноября, чтобы привести их к единому формату для трансляции.
А вот текстовые комментарии выводить на большой экран будут и в
реальном времени. Единственное ограничение – количество знаков.
На
экран выводится комментарий только в размере 269 знаков, потому что поле
ограничено. Если комментарий большой, то мы выводим на экран только саму суть
обращения. В общем и целом все комментарии, которые поступают во время прямой
линии, мы отрабатываем совместно с коллегами из профильных служб и ведомств.Лиана Хабибуллина, сотрудник Центра управления республикой
Будут
работать во время прямого эфира три редактора-комментатора, которые нам будут
отправлять эти комментарии сюда, в аппаратную, и мы уже будем выводить их на экран,
чтобы Радий Фаритович видел эти комментарии.Рина Нуриева, руководитель группы режиссёров телеканала БСТ
Транслировать для телезрителей и в соцсети прямую линию будет
техника БСТ и «Матч ТВ». Всего 14 камер. Будут организованы прямые включения из
районов республики.
Работает
бригада «Матч ТВ» и БСТ, потому что это очень сложный телевизионный продукт.
Это одна из самых сложных трансляций года. Здесь нужно использовать много
ресурсов и источников, которые нужно заводить. Помимо того, что у нас тут
четыре прямых включения, также ещё и корреспонденты выезжают на точки и
подключаются к эфиру – это тоже сложно технически организовать.Светлана Громова, главный режиссёр редакции новостей телеканала БСТ
Обращения на «Прямую линию», по мнению политологов, – одна из
возможностей жителей воздействовать на управление республикой.
На
этой линии будут не только задаваться вопросы, а по большей части, наверное,
будут ещё и предложения какие-то, потому что благодаря условиям, которые
создала власть для коммуникации с людьми, жители почувствовали, что они
причастны к управленческому процессу Республики Башкортостан. Кирилл Фадеев, политолог
Это
не только для власти важно, это важно и для общества, потому что общество тоже
должно понимать, что власть в состоянии сегодня сделать, куда она направляет
основные усилия, где та точка соприкосновения, когда то, что тебе хочется
сделать, совпадает с тем, что возможно сделать.Владимир Савичев, политолог
После «Прямой линии» ни
один вопрос не останется без внимания. И даже если в эфире озвучат не все
обращения, их возьмёт в работу администрация главы региона.