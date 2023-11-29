В Уфе показали, как идёт подготовка к «Прямой линии» с Главой Башкирии

На «Прямую линию» с главой республики поступило уже более 1000 заявок с вопросами и предложениями от жителей региона. В этом году, по словам специалистов, поступает большое количество обращений. Отмечают также особенность: многих беспокоит тема культуры – спрашивают о строительстве дворцов культуры в районах Башкортостана. Задать свой вопрос могут все.

Услышат в переносном смысле слова Главы Башкортостана даже глухие и слабослышащие. В этом году на «Прямой линии» с Радием Хабировым будет организован сурдоперевод.

Прямой эфир всегда сложен, потому что не знаешь, что скажет собеседник, какие он может фразеологические обороты принять, может, иногда и какие-то цитаты. Это нужно преподнести так, чтобы глухому было понятно. Появляются новые слова, незнакомые для глухих, например, такие как «кластер» и «конгломерация». Ирина Ильтубаева, сурдопереводчик

Вопросы, на которые ответит Радий Хабиров, поступают через сайт Главы Башкортостана и официальные соцсети. Видеообращения принимали до вечера 28 ноября, чтобы привести их к единому формату для трансляции.

А вот текстовые комментарии выводить на большой экран будут и в реальном времени. Единственное ограничение – количество знаков.

На экран выводится комментарий только в размере 269 знаков, потому что поле ограничено. Если комментарий большой, то мы выводим на экран только саму суть обращения. В общем и целом все комментарии, которые поступают во время прямой линии, мы отрабатываем совместно с коллегами из профильных служб и ведомств. Лиана Хабибуллина, сотрудник Центра управления республикой

Будут работать во время прямого эфира три редактора-комментатора, которые нам будут отправлять эти комментарии сюда, в аппаратную, и мы уже будем выводить их на экран, чтобы Радий Фаритович видел эти комментарии. Рина Нуриева, руководитель группы режиссёров телеканала БСТ

Транслировать для телезрителей и в соцсети прямую линию будет техника БСТ и «Матч ТВ». Всего 14 камер. Будут организованы прямые включения из районов республики.

Работает бригада «Матч ТВ» и БСТ, потому что это очень сложный телевизионный продукт. Это одна из самых сложных трансляций года. Здесь нужно использовать много ресурсов и источников, которые нужно заводить. Помимо того, что у нас тут четыре прямых включения, также ещё и корреспонденты выезжают на точки и подключаются к эфиру – это тоже сложно технически организовать. Светлана Громова, главный режиссёр редакции новостей телеканала БСТ

Обращения на «Прямую линию», по мнению политологов, – одна из возможностей жителей воздействовать на управление республикой.

На этой линии будут не только задаваться вопросы, а по большей части, наверное, будут ещё и предложения какие-то, потому что благодаря условиям, которые создала власть для коммуникации с людьми, жители почувствовали, что они причастны к управленческому процессу Республики Башкортостан. Кирилл Фадеев, политолог

Это не только для власти важно, это важно и для общества, потому что общество тоже должно понимать, что власть в состоянии сегодня сделать, куда она направляет основные усилия, где та точка соприкосновения, когда то, что тебе хочется сделать, совпадает с тем, что возможно сделать. Владимир Савичев, политолог