Радий Хабиров принял участие в мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Память со слезами на глазах. Ровно 80 лет со дня полного освобождения блокадного Ленинграда от немецко-фашистских войск отмечали по всей стране. Центром мероприятий стал город на Неве, где побывала башкирская делегация под руководством Радия Хабирова. Глава Башкортостана возложил цветы к мемориалу в память о погибших ленинградцах и защитниках города на Пискарёвском кладбище. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей блокадного города, которые погибли от голода, болезней и бомбежек, а также 70 тысяч воинов-защитников. Среди них и уроженцы Башкортостана.
Нескончаемый поток людей, который не останавливался на протяжении всего дня. Под руку волонтеры ведут блокадников. Многие из них уже и передвигаются с трудом, но идут к братским могилам на Пискарёвское кладбище. Хилье Мелковой было всего четыре года. В декабре 41-го сил на то, чтобы бежать в бомбоубежище, уже не было. Делили на семерых крошки. У Татьяны Поповой в блокаду от голода отнялись ноги. Многие, как Татьяна Забегалова, пришли к похороненным здесь родным.
В очереди из тех, кто хочет почтить память жителей и защитников блокадного Ленинграда, и Радий Хабиров. Глава республики здесь не в первый раз. К траурному монументу «Мать-Родина» делегация из Башкортостана возложила цветы.
Семье Людмилы Солдатовой пришлось после эвакуации скитаться по стране. По окончании войны даже пытались вернуться в родной Ленинград. Но дом, где жили, разбомбили, отец погиб на фронте. Уехали в Сибирь. А спустя время Людмила Алексеевна оказалась в Уфе, которая и стала для неё домом. В Санкт-Петербург Людмила Алексеевна приехала, чтобы принять участие в съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, куда входит и башкирское сообщество. В разных уголках республики сейчас проживает 59 человек, ставших свидетелями тех ужасающих событий.
Когда началась война, ей было четыре года. На глазах маленькой девочки от голода умерла вся семья. Она на всю жизнь запомнила шум пикирующего самолёта, вкус овощных очистков и то, как один за одним уходили близкие. Первым перестал вставать брат Женя. Девочку после эвакуировали через Ладожское озеро и отправили в ивановский детский дом. Родных она нашла. После окончания войны переехала к старшим родным братьям в Уфу, которые еще в 41-м эвакуировались вместе с заводом. А те, кто остался, вёл свою борьбу со смертью и врагом.
Девятый месяц Ленинградской блокады. Позади изнуряющая зима. Тысячи погибших от бомбёжек и голода. А на стадионе товарищеский матч местного «Динамо» и команды моряков Краснознамённого Балтийского флота. На поле они тоже вели сражение, но не друг с другом. Футболисты бились с врагом, который уверял, что ленинградцы сломлены и город скоро можно будет взять.
Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» проходит про всей стране в музеях «Россия – Моя история». Экспозиция создавалась в историческом парке Санкт-Петербурга. Архивное управление города предоставило дневниковые записи, киноленты и фото. Просмотреть выставку можно самостоятельно или с экскурсоводом, который поможет еще глубже заглянуть в историю.
В Ленинградской области, как и во многих других местах, где шли сражения, работы по-прежнему хватает, говорят поисковики. Те, кто буквально докапывается до истины, рассказали школьникам, чем в блокадном городе занимались их ровесники. Самому младшему награжденному «За оборону Ленинграда» было всего шесть лет.
Рядом с ужасающими страданиями стоял отчаянный героизм ленинградцев и тех, кто пытался прорвать оковы блокады. И, кажется, даже будучи не знакомыми, они узнают друг друга в толпе. Отпечаток, который остался с ними на всю жизнь. Они знают ей цену. Помнят, как она покидала других. Поэтому рады просто жить, просто стоять на родной земле, пропитанной болью и отчаянием, верой и мужеством.