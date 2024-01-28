Радий Хабиров принял участие в мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Память со слезами на глазах. Ровно 80 лет со дня полного освобождения блокадного Ленинграда от немецко-фашистских войск отмечали по всей стране. Центром мероприятий стал город на Неве, где побывала башкирская делегация под руководством Радия Хабирова. Глава Башкортостана возложил цветы к мемориалу в память о погибших ленинградцах и защитниках города на Пискарёвском кладбище. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей блокадного города, которые погибли от голода, болезней и бомбежек, а также 70 тысяч воинов-защитников. Среди них и уроженцы Башкортостана.

Нескончаемый поток людей, который не останавливался на протяжении всего дня. Под руку волонтеры ведут блокадников. Многие из них уже и передвигаются с трудом, но идут к братским могилам на Пискарёвское кладбище. Хилье Мелковой было всего четыре года. В декабре 41-го сил на то, чтобы бежать в бомбоубежище, уже не было. Делили на семерых крошки. У Татьяны Поповой в блокаду от голода отнялись ноги. Многие, как Татьяна Забегалова, пришли к похороненным здесь родным.

В очереди из тех, кто хочет почтить память жителей и защитников блокадного Ленинграда, и Радий Хабиров. Глава республики здесь не в первый раз. К траурному монументу «Мать-Родина» делегация из Башкортостана возложила цветы.

Мы приехали с чувствами сопереживания, это была ужасная человеческая трагедия, и в то же время это величайший подвиг людей, ленинградцев. Почти три года, считайте, что 900 дней блокады, и люди проявили невероятный героизм. Это нам сейчас понимать надо. Я даже сам приехал, чтобы напитаться той атмосферой, которая была тогда. Важно еще то, что здесь погибло 16 тысяч наших воинов из Башкортостана. Они полегли, защищая Ленинград. Здесь, в Книге памяти Ленинграда, 452 человека. Для нас это родной регион в некотором смысле. Представьте, 130 тысяч ленинградцев во время блокады нашли себе убежище у нас в Республике Башкортостан. Кстати, Владимир Теодорович Спиваков, будучи ребёнком, был эвакуирован в Уфу и до сих пор сохраняет самые добрые, тёплые воспоминания об этом времени. Поэтому, я считаю, что быть в этот юбилей, 80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, здесь с петербуржцами и вместе провести эти мероприятия – наш долг. Здесь наши ребята воевали, наши воины воевали, 16 тысяч погибших, как я уже сказал, мой земляк Ахат Ахмедьянов – величайший снайпер Великой Отечественной войны, 502 поверженных противника, он здесь воевал на Ораниенбаумском направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Семье Людмилы Солдатовой пришлось после эвакуации скитаться по стране. По окончании войны даже пытались вернуться в родной Ленинград. Но дом, где жили, разбомбили, отец погиб на фронте. Уехали в Сибирь. А спустя время Людмила Алексеевна оказалась в Уфе, которая и стала для неё домом. В Санкт-Петербург Людмила Алексеевна приехала, чтобы принять участие в съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, куда входит и башкирское сообщество. В разных уголках республики сейчас проживает 59 человек, ставших свидетелями тех ужасающих событий.

Когда началась война, ей было четыре года. На глазах маленькой девочки от голода умерла вся семья. Она на всю жизнь запомнила шум пикирующего самолёта, вкус овощных очистков и то, как один за одним уходили близкие. Первым перестал вставать брат Женя. Девочку после эвакуировали через Ладожское озеро и отправили в ивановский детский дом. Родных она нашла. После окончания войны переехала к старшим родным братьям в Уфу, которые еще в 41-м эвакуировались вместе с заводом. А те, кто остался, вёл свою борьбу со смертью и врагом.

Девятый месяц Ленинградской блокады. Позади изнуряющая зима. Тысячи погибших от бомбёжек и голода. А на стадионе товарищеский матч местного «Динамо» и команды моряков Краснознамённого Балтийского флота. На поле они тоже вели сражение, но не друг с другом. Футболисты бились с врагом, который уверял, что ленинградцы сломлены и город скоро можно будет взять.

Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» проходит про всей стране в музеях «Россия – Моя история». Экспозиция создавалась в историческом парке Санкт-Петербурга. Архивное управление города предоставило дневниковые записи, киноленты и фото. Просмотреть выставку можно самостоятельно или с экскурсоводом, который поможет еще глубже заглянуть в историю.

В Ленинградской области, как и во многих других местах, где шли сражения, работы по-прежнему хватает, говорят поисковики. Те, кто буквально докапывается до истины, рассказали школьникам, чем в блокадном городе занимались их ровесники. Самому младшему награжденному «За оборону Ленинграда» было всего шесть лет.