Радий Хабиров – о недобросовестных недропользователях: «С теми, кто нас не слышит, будем прощаться»

А теперь о противостоянии властей с недобросовестными недропользователями. Радий Хабиров поручил разработать механизмы, которые будут эффективнее привлекать золотодобывающие предприятия к ответственности. Недропользователей, например, могут обязать внедрять план по поэтапной рекультивации земель. Речь об этом зашла на прошедшем на неделе заседании межведомственной комиссии в Учалинском районе, который считается сердцем золотодобычи Башкортостана. Ситуация с нарушителями меняется. Работа предстоит большая, при этом многое уже сделано. После того, как глава в 2018 году начал планомерную борьбу с недобросовестными копателями, было отозвано с десяток лицензий на добычу. Возбуждено несколько уголовных дел. Но это только начало.

Вот наглядный пример того, как должна проводиться работа по недропользованию. Компания «Карано-Александровское» начала добычу золота на этих землях полгода назад. Все это время предприниматели находятся в постоянном диалоге с местными жителями.

Средняя зарплата на золотодобывающем предприятии – 80 тысяч рублей. Поэтому с кадрами проблем нет. Полсотни рабочих мест создано, в планах – еще почти две сотни. Причем 90% персонала – местное население. Все трудоустроены официально.

А вот это уже другая компания – «Седьмой цех», работающая по соседству. У недропользователя выявили ряд нарушений. Руководитель региона в общении с представителями предприятия подчеркнул, что республика готова конструктивно взаимодействовать и оказывать поддержку только добросовестным недропользователям.

Мы до этого были в Каране, там неплохо работают, люди вышли, говорят: помогите им, наоборот, не трогайте, он хороший. Сюда – люди напряжены. А есть объекты в Баймакском районе, «Графское», например, мы уже перешли в плоскость уголовного преследования. Мы уже доказали, что если свои решения принимаем, то доводим до конца. Здесь тоже порядок наводим и до конца его наведём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всех золотодобытчиков власти условно разделили на три группы по типу светофора: в красной – с признаками незаконной добычи, в желтой – с типовыми, но устранимыми нарушениями, а в зеленой – добросовестные предприятия. По словам Главы Башкортостана, практики, когда люди остаются один на один с коммерческими структурами, больше не будет. Интересы местных жителей – главный приоритет властей республики.

В настоящий момент на территории республики насчитывается 150 участков недр федерального значения, содержащих твердые полезные ископаемые. 72 лицензии предоставлены на золотосодержащих участках. Больше половины от этого числа как раз приходится на Учалинский район, который местные жители называют не иначе как башкирский Клондайк.

Однако как раньше расхищать природные богатства у предпринимателей уже не получится. Наведением порядка в сфере недропользования в республике вплотную занялись с 2018 года. Результаты этой непростой борьбы с копателями уже ощутимы. Пятую часть всех выданных лицензий аннулировали, злостных нарушителей прикрыли и возбудили уголовные дела. Усилиями властей, например, удалось остановить деятельность компании «Альт-Инвест», учредители которой находились в офшорной зоне. Один из них, кстати, бывший руководитель Верховной рады Украины, который обогащался на добыче золота в Башкортостане.

Основным инструментом в борьбе с недобросовестными недропользователями стала созданная по поручению Радия Хабирова межведомственная комиссия. Именно по ее инициативе Роснедра ввели мораторий: до 2030 года приостановить выдачу новых лицензий.

Недра разрабатывать варварским способом мы никому позволять не будем. Мы должны прийти с вами к цивилизованному недропользованию с теми, кто нас слышит, кто готов работать в рамках действующего законодательства, кто несет социальную ответственность перед жителями территорий, где осуществляется недропользование. Только на этих условиях мы с нашими недропользователями будем работать дальше. С теми, кто нас не слышит, с теми, кто нарушает законодательство, будем прощаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За время действия моратория власти должны разгрести целый ворох проблем, в том числе вопрос рекультивации выработанных участков. Успешных примеров, как констатировал Глава Башкортостана, на сегодня практически нет.

За всё время многолетней добычи золота мы практически не имеем примеров правильной рекультивации месторождений. Значит, наша работа налажена не должным образом. Будем планомерно решать этот вопрос. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров предложил продумать механизм, при котором предприятия заранее составляли бы план по рекультивации использованных земель. Это касается в первую очередь тех, у кого истекает срок лицензии. Кроме того, возможно внедрение системы компенсационного фонда по аналогии с механизмом эксроу-счетов в строительной сфере. Эта мера не позволит недобросовестным недропользователям избегать ответственности в случае нарушений.

Заседания межведомственной комиссии Радий Хабиров поручил проводить не реже одного раза в месяц. В конце весны и осенью глава региона пообещал провести контрольные совещания, на которых лично проверит, как меняется ситуация.

Обращаясь к лицензиатам, которые занимаются этим видом деятельности, поверьте: мы дело уже доказали, что мы умеем добиваться наших решений последовательно и упорно. Это будет сделано. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан