В Башкирии будут штрафовать за грязные госномера

На дорогах Башкирии с сегодняшнего дня ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Государственный регистрационный знак». Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель ведомства Владимир Севастьянов.

Цель – предупреждение административных правонарушений, связанных с управлением автомобилями с подложными и находящимися в розыске госномерами, а также прекращенными регистрационными действиями.

Владимир Севастьянов напомним, что госномер на машине должен быть читаемым, с хорошо пропечатанными цифрами и буквами. За нечитаемые из-за грязи и пыли номера предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

За управление автомобилем без номеров либо использование материалов, затрудняющих их идентификацию, штраф составляет 5000 рублей. Либо водителя лишат прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Управление транспортным средством с подложными номерами влечёт за собой лишение прав на срок от шести месяцев до года.