Радий Хабиров принял участие в молодёжном патриотическом форуме «Мужской разговор»

Сегодня Радий Хабиров принял участие в Республиканском молодёжном патриотическом форуме «Мужской разговор». Мероприятие проходит в Чишминском районе в парке «Патриот». В учебный центр приехали старшеклассники со всей республики на военные сборы.
Глава региона принял участие в утренней зарядке вместе с курсантами, а также приглашенными гостями: ветеранами войн, известными спортсменами и артистами. После в парке прошли зимние игры «Состязания батыров». Школьники соревновались в тактической и огневой подготовке, а также прыгали с парашютной вышки. Радий Хабиров понаблюдал за ходом состязаний и осмотрел территорию военно-учебного центра.