Радий Хабиров принял участие в молодёжном патриотическом форуме «Мужской разговор»

Парк «Патриот» развивается. В прошлом году учебно-военные сборы здесь прошли 15 тысяч ребят. Что интересно, в расписании работы на 2024 год уже практически не осталось свободных дней. В апреле я планирую встретиться здесь с советниками по патриотическому воспитанию наших школ. На базе парка также пройдёт Международный геологический чемпионат «Геовызов». Мы завершаем вторую очередь развития «Патриота». А всего планируем реализовать четыре этапа. Министерство обороны России передало нам более 200 га земли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан