Радий Хабиров принял участие в молодёжном патриотическом форуме «Мужской разговор»

Сегодня Радий Хабиров принял участие в Республиканском молодёжном патриотическом форуме «Мужской разговор». Мероприятие проходит в Чишминском районе в парке «Патриот». В учебный центр приехали старшеклассники со всей республики на военные сборы.

Глава региона принял участие в утренней зарядке вместе с курсантами, а также приглашенными гостями: ветеранами войн, известными спортсменами и артистами. После в парке прошли зимние игры «Состязания батыров». Школьники соревновались в тактической и огневой подготовке, а также прыгали с парашютной вышки. Радий Хабиров понаблюдал за ходом состязаний и осмотрел территорию военно-учебного центра.

Парк «Патриот» развивается. В прошлом году учебно-военные сборы здесь прошли 15 тысяч ребят. Что интересно, в расписании работы на 2024 год уже практически не осталось свободных дней. В апреле я планирую встретиться здесь с советниками по патриотическому воспитанию наших школ. На базе парка также пройдёт Международный геологический чемпионат «Геовызов». Мы завершаем вторую очередь развития «Патриота». А всего планируем реализовать четыре этапа. Министерство обороны России передало нам более 200 га земли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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