Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании в честь Дня Победы

Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвящённом 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан». Церемония началась с внесения Государственных флагов России и республики, а также копии Знамени Победы.

Радий Хабиров поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона с великим праздником. Во время его выступления была объявлена минута молчания в память о миллионах погибших защитниках Отечества.

В Башкортостане сегодня 58 фронтовиков, 26 из которых отпраздновали вековой юбилей. С каждым годом их становится меньше, и наша задача – бережно хранить память о них. По традиции руководитель региона вручил государственные награды внуку участника Великой Отечественной войны, героям специальной военной операции, которые сейчас продолжают, как их деды, стоять на страже интересов страны.