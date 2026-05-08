Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании в честь Дня Победы

Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвящённом 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан». Церемония началась с внесения Государственных флагов России и республики, а также копии Знамени Победы.

Радий Хабиров поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона с великим праздником. Во время его выступления была объявлена минута молчания в память о миллионах погибших защитниках Отечества.

В Башкортостане сегодня 58 фронтовиков, 26 из которых отпраздновали вековой юбилей. С каждым годом их становится меньше, и наша задача – бережно хранить память о них. По традиции руководитель региона вручил государственные награды внуку участника Великой Отечественной войны, героям специальной военной операции, которые сейчас продолжают, как их деды, стоять на страже интересов страны.

Сегодня сердца россиян переполняют особые чувства – гордость за Отечество, безмерная благодарность нашим предкам, спасшим мир от нацистского рабства. С болью в сердце мы вспоминаем трагические события прошлого. История делает новый трагический виток, вынуждая нас в очередной раз браться за оружие для защиты нашей Родины. Военнослужащие полка «Башкортостан», башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, батальона Росгвардии имени Салавата Юлаева и других наших подразделений проявляют на поле боя мужество и героизм.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Акции БСТ