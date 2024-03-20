Розыгрыш призов акции «Рахмат» пройдет в прямом эфире телеканала БСТ

В эти дни более 2,5 млн QR-билетов было зарегистрировано на сайте рахмат102.рф. Розыгрыш суперпризов – квартиры в Уфе, машин, путевки всей семьёй в Сочи, а также в санаторий республики – пройдёт в эту пятницу, 22 марта, утром в прямом эфире программы «Салям». Смотрите телеканал БСТ. Возможно, именно вы станете счастливым обладателем одного из суперпризов!
Напомним, в Башкирии в дни президентских выборов проходила поощрительная акция «Рахмат-2024». Избирателям раздавали браслеты с QR-кодом, которые давали право на скидку при приобретении товаров или услуг от продуктовых магазинов, салонов красоты, автосервисов, стоматологических клиник, театров и других партнеров акции. Также участники получили возможность выиграть ценные призы.