Розыгрыш призов акции «Рахмат» пройдет в прямом эфире телеканала БСТ

В эти дни более 2,5 млн QR-билетов было зарегистрировано на сайте рахмат102.рф. Розыгрыш суперпризов – квартиры в Уфе, машин, путевки всей семьёй в Сочи, а также в санаторий республики – пройдёт в эту пятницу, 22 марта, утром в прямом эфире программы «Салям». Смотрите телеканал БСТ. Возможно, именно вы станете счастливым обладателем одного из суперпризов!