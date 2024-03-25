В Башкирии в этом году возведут 131 объект первичного здравоохранения

Надо навести до конца порядок. Очень жестко буду наказывать тех, кто здесь меня не услышит. В целом мы большую работу делаем, Минторгу и Минобру спасибо. Пищеблоки переоборудуем. Но все равно там же люди работают. Какой бы пищеблок хороший ни делали, если у вас должного контроля не будет, уважаемые главы, ничего не получится. Вы находите время и периодически заходите сами. Неожиданно пришли, зашли и посмотрели. Это ваша работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан