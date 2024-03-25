В Башкирии в этом году возведут 131 объект первичного здравоохранения

В этом году в республике возведут 131 объект первичного здравоохранения. Это ФАПы, амбулатории и участковая больница. Тему обсудили на еженедельном оперативном совещании. Радий Хабиров поручил решить вопрос нехватки кадров в медицине. Эту проблему, помимо федеральных, решают региональными программами.
Началось оперативное совещание с минуты молчания. Участники заседания почтили память погибших во время теракта в Подмосковье. Глава Башкортостана вновь выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим.
На совещании подняли тему доступности и качества медицинской помощи населению. В частности, говорили о модернизации объектов первичного звена. Радий Хабиров отметил, что в Уфе много крупных и современных центров, необходимо приводить в порядок и поликлиники.
Остро стоит и вопрос нехватки кадров. В Башкортостане реализуется несколько программ для поддержки специалистов, работающих в сельской местности, где больше всего ощущается кадровый голод. Регион в прошлом году не достиг показателей национального проекта. Глава республики дал ряд поручений.
Контрольное управление главы республики проверило 75 школ по вопросу организации питания. В целом кормить детей стали лучше. Тем не менее в некоторых учреждениях были нарушения: отсутствие маркировки, неправильное хранение продуктов, повторная их заморозка и другие недоработки.
По традиции на оперативное совещание приглашают руководителей крупных предприятий региона. На Стерлитамакском хлебокомбинате ежемесячно производится более 660 тонн продукции. Основной рынок сбыта – южные районы республики. Участие в программах господдержки, льготного кредитования позволяет свободные оборотные средства направить на инвестиции. Предприятие, как и многие другие, оказывает помощь фронту.
Не обошли и тему подготовки к весеннему половодью. Вопрос необходимо держать на контроле. Чтобы не скапливались лужи во дворах и на дорогах, разрыхлять снег. И уже начинать в городах и районах проводить субботники, привлекая трудовые коллективы.