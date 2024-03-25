Уфа присоединилась к акции «Журавли» в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

Уфа присоединилась к акции «Журавли», которую провели в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Ее провели у памятника фонтана «Танцующие журавли». Участники выложили на земле свечи в виде надписи «Башкортостан скорбит», а также даты теракта.

Свое название акция получила неслучайно. Концертный зал в «Крокус Сити Холле», где произошла трагедия, был назван в честь Народного артиста СССР Муслима Магомаева. Главный мотив песни «Журавли» в его исполнении – надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним.