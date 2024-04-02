Атака беспилотников на Татарстан: что известно на данный момент

Массовая атака дронов, начиненных взрывчаткой, произошла в Елабуге и Нижнекамске. По состоянию на 12:00 мск сообщалось о семи пострадавших. Прилеты были зафиксировали рано утром на территории особой экономической зоны «Алабуга» и нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.

Фото №1 - Атака беспилотников на Татарстан: что известно на данный момент

По информации федеральных СМИ, в Елабуге от прилетов сильно пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Всех жителей эвакуировали.

Фото №2 - Атака беспилотников на Татарстан: что известно на данный момент

Что касается НПЗ, то беспилотник удалось обезвредить с помощью системы РЭБ, сообщил мэр города Рамиль Муллин.  

В пресс-службе руководителя региона прокомментировали сегодняшнюю атаку.

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление.

Пресс-служба Главы Татарстана

Также Рустам Минниханов обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и не распространять фейки.

Добавим, экстренные службы Татарстана переведены в режим повышенной готовности.

Фото: социальные сети 

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна