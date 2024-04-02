Атака беспилотников на Татарстан: что известно на данный момент

Массовая атака дронов, начиненных взрывчаткой, произошла в Елабуге и Нижнекамске. По состоянию на 12:00 мск сообщалось о семи пострадавших. Прилеты были зафиксировали рано утром на территории особой экономической зоны «Алабуга» и нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.
По информации федеральных СМИ, в Елабуге от прилетов сильно пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Всех жителей эвакуировали.
Что касается НПЗ, то беспилотник удалось обезвредить с помощью системы РЭБ, сообщил мэр города Рамиль Муллин.
В пресс-службе руководителя региона прокомментировали сегодняшнюю атаку.
Также Рустам Минниханов обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и не распространять фейки.
Добавим, экстренные службы Татарстана переведены в режим повышенной готовности.
Фото: социальные сети