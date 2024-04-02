Дорожники Уфы рассказали о том, как идет ямочный ремонт

Ямочный ремонт в Уфе идет по плану. Более 5000 кв. метров дорог уже отремонтировано и около 750 тонн асфальтобетонной смеси уложено в столице Башкортостана с началом сезона 2024 года. Работы ведутся с февраля. Только в Октябрьском районе города за этот период уложено порядка 190 тонн литого асфальта на площади более 1000 кв. метров.