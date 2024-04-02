Дорожники Уфы рассказали о том, как идет ямочный ремонт

Ямочный ремонт в Уфе идет по плану. Более 5000 кв. метров дорог уже отремонтировано и около 750 тонн асфальтобетонной смеси уложено в столице Башкортостана с началом сезона 2024 года. Работы ведутся с февраля. Только в Октябрьском районе города за этот период уложено порядка 190 тонн литого асфальта на площади более 1000 кв. метров.
Работа специалистов ведется круглосуточно. Прошлой ночью ямочный ремонт дорог проводили по ул. Современников, ул. М. Рыльского, а также на местном проезде по проспекту Октября. С потеплением начнут свою работу асфальтобетонные заводы, что позволит начать ямочный ремонт мелкозернистым асфальтом и ускорить процесс обновления дорожного полотна.