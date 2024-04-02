В России запретили увольнять вдов участников СВО по инициативе работодателей

Жён погибших участников боевых действий не смогут уволить по инициативе работодателей. Депутаты приняли изменения в Трудовом кодексе в третьем чтении. Закон запретит увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года после гибели супруга.

Но есть и исключения. К примеру, женщина вышла замуж повторно или допускала грубые нарушения трудовой дисциплины. Напомним, сейчас нельзя уволить женщин, имеющих ребенка до трёх лет, воспитывающих ребенка-инвалида и одиноких матерей.