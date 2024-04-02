В России стартовала весенняя призывная кампания

Она проходит по новым правилам призывного возраста. Теперь срочную службу в рядах Вооруженных сил России могут пройти мужчины до 30 лет. До 15 июля повестки придут более чем 5,5 тыс. призывников.
Осмотр у окулиста – обязательная часть прохождения медкомиссии. Это один из семи врачей, которых необходимо посетить призывнику. Лев Торгованов надеется получить категорию годности не ниже «Б-1», чтобы поступить на службу в пограничные войска.
Также в составе медицинской комиссии военкомата стоматолог, терапевт, хирург, невролог, психиатр и отоларинголог. Чтобы определить, в каких войсках предстоит служить призывнику, ему необходимо пройти тестирование. Многие юноши заранее решили, кем они хотят служить.
Это первый призыв, в рамках которого на срочную службу смогут отправиться мужчины до 30 лет. Это позволит набирать в ряды вооруженных сил более взрослых и подготовленных солдат, которые по каким-то причинам не смогли пройти службу по призыву до 27 лет. Тем, кто достиг этого возраста до 1 января текущего года, повестки выдавать не будут.
Других нововведений нет. Как неоднократно заявляли в Министерстве обороны России, в зону проведения специальной операции срочников отправлять не будут. Срок службы всё также составляет 1 год. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.