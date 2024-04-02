В России стартовала весенняя призывная кампания

Она проходит по новым правилам призывного возраста. Теперь срочную службу в рядах Вооруженных сил России могут пройти мужчины до 30 лет. До 15 июля повестки придут более чем 5,5 тыс. призывников.

Осмотр у окулиста – обязательная часть прохождения медкомиссии. Это один из семи врачей, которых необходимо посетить призывнику. Лев Торгованов надеется получить категорию годности не ниже «Б-1», чтобы поступить на службу в пограничные войска.

На мое решение выбрать именно погранвойска повлияли родственники и, в том числе, члены семьи. Мне кажется, в такое непростое время мы должны быть ответственными, и мы должны защищать Родину. Мне кажется, выбор погранвойск – это выбор действительно ответственных и серьезно настроенных мужчин. Лев Торгованов, призывник

Также в составе медицинской комиссии военкомата стоматолог, терапевт, хирург, невролог, психиатр и отоларинголог. Чтобы определить, в каких войсках предстоит служить призывнику, ему необходимо пройти тестирование. Многие юноши заранее решили, кем они хотят служить.

Я обучался в автошколе ДОСААФ, поэтому пойду водителем. Есть категория «С», умею ездить на «КАМАЗе», на «Урале», поэтому пойду туда. Вадим Галин, призывник

Так, хотел бы служить в ракетных войсках стратегического назначения. Почему? Потому что много родных, дядей служили там и очень хвалят эти войска. Никита Атнашев, призывник

Это первый призыв, в рамках которого на срочную службу смогут отправиться мужчины до 30 лет. Это позволит набирать в ряды вооруженных сил более взрослых и подготовленных солдат, которые по каким-то причинам не смогли пройти службу по призыву до 27 лет. Тем, кто достиг этого возраста до 1 января текущего года, повестки выдавать не будут.

Это добровольно-заявительный порядок. Прибывает в военный комиссариат, обращается к военному комиссару муниципального образования с просьбой, изъявив желание пройти службу, и военный комиссар включает его в списки призывников осуществляет призыв. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан