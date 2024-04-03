Врач из Башкирии - о службе в зоне СВО: «Спецоперация научила радоваться мелочам»

До спецоперации на Донбассе военный врач работал в местной больнице. Но в одночасье принял решение подписать контракт и отправился на передовую, рассказывает корреспондент издания «Октябрьский вестник» Анастасия Нигматуллина.

В зоне СВО он находится с июня прошлого года, его позывной – «Азимут», он командует операционно‑перевязочным взводом медроты им. Ахмета Давлетова мотострелкового полка «Башкортостан». За плечами – Самарский государственный медуниверситет, военно‑медицинский институт, а также интернатура по специальности «анестезиология и реаниматология».

Для «Азимута» участие в СВО – это долг и врачебный, и гражданский. Во время боевого слаживания военный медик получил новые знания и навыки, их учили работать в экстремальных условиях. Кроме того, мужчина прошел огневую подготовку.

Сейчас «Азимут» в краткосрочном отпуске, все свое свободное время он проводит с родными. Но совсем скоро он вновь отправится на передовую.

Спецоперация научила радоваться простым мелочам: есть горячая вода — радость, есть горячая пища — тоже радость. Раньше казалось, что материальное имеет большую ценность, а сейчас приоритеты совсем другие. Вернувшись домой, я словно в другую жизнь попал и понял, как важно просто жить и быть благодарным за эту жизнь. Доброволец СВО, позывной «Азимут»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.